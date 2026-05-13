Leomotor Toyota se rinde a los híbridos

«La marca más vendida en Asturias entre clientes, particulares y empresas», según cuentan desde Leomotor, vuelve de nuevo a la Feria ovetense con modelos híbridos e híbridos enchufables, e increíbles descuentos y ventajas de financiación.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son sus respuestas al cuestionario:

1. En Toyota nos vamos a encontrar con varios modelos Yaris, Yaris Cross, CH-R híbridos e híbridos enchufables, Corolla y Corolla Cross, así como Rav 4 matriculados y hasta un Land Cruiser…Llevamos varias unidades Km 0, sin uso matriculados, con unas condiciones excelentes, así como la novedad del Toyota CH-R Plus, que el pasado mes de abril ya fue líder indiscutible en ventas de los vehículos eléctricos en España y está siendo un auténtico bombazo desde que se presentó.

2. La marca sigue creciendo a doble dígito siendo un año más la marca más vendida en Asturias entre clientes particulares y empresas y creemos que con el producto que acudimos y las condiciones excepcionales de los mismos, va a ser un año más un éxito de ventas en esta edición de la Feria Ciudad del automóvil de Oviedo.

3. Pues mucha la verdad, el acercarnos a los clientes fuera de nuestras instalaciones y mantener ese contacto directo, que conozcan nuestra gama completa de vehículos, el porqué de nuestra garantía única en el mercado de Toyota Relax junto a Lexus con hasta 15 años de garantía o 250.000Km, nos ayuda mucho a dar a conocer la accesibilidad y facilidad de compra de nuestra gama.

4. Tanto Toyota como Lexus con su política de multitecnología desde hace más de 15 años, seguimos pensando que lo importante es tener todas las alternativas posibles, porque no todos los clientes necesitan el mismo tipo de coche. Por ello consideramos, que el híbrido seguirá teniendo una importancia tremenda, como así demuestran los datos de ventas y los híbridos enchufables y los eléctricos, que cada vez cobran un peso mayor el en mix de producto y ventas, seguirán la tendencia de estos últimos años y creciendo.

5. Venimos con descuentos de hasta 7.000€ y unas condiciones de financiación excepcionales, con cuotas mensuales desde 150€/mes con 4 años de mantenimiento incluidos y el seguro durante el primer año a todo riesgo.