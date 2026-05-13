Lexus, la marca "más fiable del mundo"

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

1. En Lexus nos vamos a encontrar con varios modelos el LBX, uno de nuestros best seller como es el UX con su Versión nueva F Sport Legend, el NX híbrido e híbrido enchufable y el nuevo RX eléctrico.

2. Lexus sigue siendo un año más la marca más fiable del mundo según todos los estudios y la fidelidad entre nuestros clientes es la más alta del mercado, así como su grado de satisfacción, lo que hace que representar esta marca sea un auténtico orgullo para Lexus Asturias.

3. El acercarnos a los clientes fuera de nuestras instalaciones y mantener ese contacto directo, que conozcan nuestra gama completa de vehículos, el porqué de nuestra garantía única en el mercado de Lexus Relax con hasta 15 años de garantía o 250.000 Km, nos ayuda mucho a dar a conocer la accesibilidad y facilidad de compra de nuestra gama Lexus.

4. Tanto Lexus como Toyota con su política de multitecnología desde hace más de 15 años, seguimos pensando que lo importante es tener todas las alternativas posibles, porque no todos los clientes necesitan el mismo tipo de coche. Por otro lado, consideramos, que el híbrido seguirá teniendo una importancia tremenda, como así demuestran los datos de ventas y los híbridos enchufables y los eléctricos, que cada vez cobran un peso mayor el en mix de producto y ventas, seguirán la tendencia de estos últimos años y creciendo

5. Venimos con descuentos de hasta 8.000€ en algunos modelos como el NX 450h y unas condiciones de financiación excepcionales, con Cuotas mensuales desde 300€/mes con 4 años de mantenimiento incluidos y el seguro durante el primer año a todo riesgo.