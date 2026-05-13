Los mayores descuentos están en Blendio
El concesionario acude a la Feria del Automóvil con marcas de Stellantis, como el c5 Aircross o el c3 Aircross y el S900 de Ebro
L.L.
Stellantis y Ebro son dos de las casas de cabecera del Grupo Blendio, que este año llega a la Feria del Automóvil de Oviedo con «altas expectativas» y con los mejores descuentos para sus clientes. Un espacio ideal en el que los usuarios podrán ver en primera persona algunos de los modelos más destacados del concesionario.
CUESTIONARIO
- ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
- ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
- ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
- ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
- ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?
Estas son las respuestas al cuestionario:
1. Este año acudiremos con las marcas de Stellatins al igual que con Ebro. En Stellantis estrenamos modelos tan importantes como el nuevo c5 Aircross o el c3 Aircross. En Ebro, los visitantes podrán ver el impresionante s900 de 420cv y tracción a las 4 ruedas.
2. Las expectativas son altas como todos los años, esperamos una gran afluencia de potenciales clientes que quieran aprovecharse de los mejores descuentos de feria.
3. El contacto con el cliente en la base de nuestro trabajo, las relaciones con nuestros clientes son fundamentales y que mejor escenario que esta feria para reencontrarnos con todos ellos en un ambiente diferente al habitual de nuestras concesiones.
4. Sin duda, el mercado lleva años tirando por los modelos SUV, cada vez son mas los que se animan con el vehículos 100x100 eléctrico, pero aun la demanda es mas alta por la tecnología híbrida.
5. Para esta feria, solicitamos condiciones a las marcas, para que nos permitan alcanzar el mayor descuento posible. Al final queremos que el cliente vea una diferencia con respecto otros momentos y pueda aprovecharse de unos buenos descuentos de feria.
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