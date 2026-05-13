Mazda llega con el 6e y el CX5 como novedades
El concesionario presenta dos nuevos modelos y confía en «el éxito» de esta V edición de la Feria del Automóvil
L.L.
Desde Mazda, del Grupo Blendio, valoran «muy positivamente» la celebración un año más y ya consolidada Feria del automóvil «Ciudad de Oviedo». La posibilidad de que el cliente pueda comparar distintas marcas y modelos en un mismo recinto «lo hacen muy atractivo» destacan desde el Grupo Blendio, que aglutina varios de los concesionarios que acudirán a la cita con el motor en la Fábrica de La Vega con algunos de sus vehículos nuevos y de ocasión más destacados.
CUESTIONARIO
- ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
- ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
- ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
- ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
- ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?
Estas son las respuestas al cuestionario:
1. El nuevo Mazda 6e y el nuevo CX5.
2. Esperamos que sea el éxito que no es otros años ya que este presentamos 2 modelos nuevos.
3. Es clave para dar a conocer las novedades.
4. Creemos que los vehículos que tendrán más demanda serán los SUV.
5. Descuentos de lanzamiento increíbles para estos 2 nuevos modelos.
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