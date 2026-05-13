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Mazda llega con el 6e y el CX5 como novedades

El concesionario presenta dos nuevos modelos y confía en «el éxito» de esta V edición de la Feria del Automóvil

Concesionario Mazda

Concesionario Mazda / Carolina D

L.L.

Desde Mazda, del Grupo Blendio, valoran «muy positivamente» la celebración un año más y ya consolidada Feria del automóvil «Ciudad de Oviedo». La posibilidad de que el cliente pueda comparar distintas marcas y modelos en un mismo recinto «lo hacen muy atractivo» destacan desde el Grupo Blendio, que aglutina varios de los concesionarios que acudirán a la cita con el motor en la Fábrica de La Vega con algunos de sus vehículos nuevos y de ocasión más destacados.

CUESTIONARIO

  1. ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
  2. ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
  3. ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
  4. ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
  5. ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. El nuevo Mazda 6e y el nuevo CX5.

2. Esperamos que sea el éxito que no es otros años ya que este presentamos 2 modelos nuevos.

3. Es clave para dar a conocer las novedades.

4. Creemos que los vehículos que tendrán más demanda serán los SUV.

5. Descuentos de lanzamiento increíbles para estos 2 nuevos modelos.

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Los mayores descuentos están en Blendio

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