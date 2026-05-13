Nissan Micra, tu aliado para moverte por la ciudad

La Feria del Automóvil «Ciudad de Oviedo» es el escenario en el que Cyasa Nissan confía para impulsar sus operaciones del trimestre y para consolidar a Nissan como la opción de confianza para los conductores asturianos. Todo ello con unas condiciones de financiación únicas y precios exclusivos para unidades de stock.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. Nuestra gran apuesta este año es el nuevo Nissan Micra 100% eléctrico. Es un modelo diseñado para movernos por la ciudad de forma mucho más inteligente, eficiente y, sobre todo, sencilla. Además, traemos toda nuestra gama SUV, que ahora mismo es el referente por cómo combina la seguridad con una tecnología que de verdad ayuda en el día a día.

2. Oviedo es un escenario clave para Cyasa y acudimos con objetivos claros. Confiamos en que la feria sea el motor que impulse las operaciones de este trimestre, consolidando a Nissan como la opción de confianza para los conductores asturianos.

3. Aunque el entorno digital facilita la información previa, el asesoramiento personalizado es lo que realmente marca la diferencia en la decisión de compra.

4. Los vehículos electrificados serán los grandes protagonistas. El mercado asturiano demanda cada vez más eficiencia y las ventajas de la etiqueta cero, y es ahí donde nuestra gama SUV electrificada ofrece un valor diferencial frente a la competencia.

5. Hemos diseñado una campaña comercial específica para estos días que incluye condiciones de financiación preferenciales y precios exclusivos para unidades de stock. Se trata de una oportunidad excelente para adquirir un Nissan con ventajas competitivas que solo estarán vigentes durante el evento y que difícilmente se repetirán en lo que queda de año.