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Novedades en Valdemotor y Varocar

Los concesionarios visitan la feria con los últimos modelos en sus marcas insignia, Seat, Honda y Cupra

Modelo Terramar de Cupra

Modelo Terramar de Cupra / Cedida a LNE

L. L.

Valdemotor y Varocar siguen fieles a su cita anual con la Feria del automóvil y a su compromiso con los clientes, a quienes espera sorprender en este evento con algunas de las últimas novedades de sus principales marcas: Seat, Honda y Cupra.

CUESTIONARIO

  1. ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
  2. ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
  3. ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?

Estas son sus respuestas al cuestionario:

1. Varocar: los visitantes podrán descubrir los renovados Seat Ibiza y Seat Arona, dos de los modelos más importantes de la marca, con mejoras en diseño, conectividad y equipamiento. En Cupra, mostraremos la gama más actual, con especial protagonismo para Terramar, modelo que combinan diseño deportivo, tecnología y electrificación.

Valdemotor: Presentaremos la gama híbrida Honda con especial protagonismo para los nuevos HR-V, ZR-V y CR-V e:HEV y e:PHEV, además del renovado Civic híbrido, modelos que destacan por su eficiencia, tecnología y confort.

2. Varocar: la feria es una gran oportunidad para seguir consolidando a SEAT como una de las marcas de referencia en Asturias y acercar nuestros modelos a nuevos clientes. En Cupra, queremos seguir impulsando su crecimiento como marca joven, deportiva y tecnológica, aumentando su visibilidad y atrayendo nuevos clientes.

Valdemotor: esperamos reforzar la presencia de Honda en Asturias, acercando al público nuestra tecnología híbrida y consolidando el crecimiento del segmento SUV electrificado.

Modelo Seat

Modelo Seat / Cedida a LNE

3. Varocar: el trato cercano es clave para entender las necesidades de cada conductor y ayudarles a encontrar el vehículo que mejor se adapta a su estilo de vida. En Cupra el objetivo es que los clientes conozcan de primera mano el carácter diferencial de la marca.

Valdemotor: es fundamental poder escuchar de primera mano las necesidades de los clientes, resolver dudas y mostrar en vivo la calidad, la tecnología y la fiabilidad que caracterizan a Honda.

Varocar: los SUV compactos y los vehículos urbanos seguirán siendo protagonistas, especialmente Arona e Ibiza, por su equilibrio entre diseño, eficiencia y practicidad. En Cupra, los modelos SUV deportivos e híbridos enchufables, junto con los vehículos 100% eléctricos, serán los grandes protagonistas por su combinación de prestaciones, eficiencia y diseño.

Valdemotor: los SUV híbridos serán los más demandados, especialmente modelos como HR-V y CR-V, por su eficiencia, etiqueta ECO y versatilidad para el uso diario.

Varocar: ofreceremos campañas especiales de financiación, descuentos exclusivos de feria y ventajas adicionales en vehículos en stock y matriculaciones.

Valdemotor: ofreceremos condiciones especiales de financiación, descuentos exclusivos en vehículos híbridos y ventajas adicionales en mantenimiento y garantía.

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