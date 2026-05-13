Las nuevas pulseras (de moda) en Oviedo: se repartirán hasta finales de mayo en un centenar de establecimientos
La iniciativa, liderada por la Asociación Comercio de Oviedo, busca sumar el apoyo ciudadano a la aspiración de la ciudad como Capital Europea de la Cultura
Todo Oviedo va a una en la candidatura a Capital Europea de la Cultura. Es por ello, que 104 comercios repartirán hasta el 30 de mayo unas pulseras de color azul para apostar este reto. La iniciativa está liderada por la Asociación Comercio de Oviedo cuyo presidente es Nacho del Río y la campaña se presentó este miércoles en la librería Cervantes ante la presencia de la concejala Economía, Leticia González; la directora general de Empresa y Comercio, Aránzazu González y Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias.
Para recibir la pulsera que tiene como lema "«Oviedo Comercio y Cultura", los ovetenses deben de comprar en el centenar de establecimientos repartidos a lo largo de la geografía carbayona. En el listado hay tiendas de todo tipo: desde los comercios más históricos que suman más un siglo de vida en la capital asturiana hasta las tiendas de reciente creación.
Oviedo ya ha superado la primera fase para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El equipo ya prepara la documentación para la segunda fase, que se decidirá a finales de año. La previsión es que el jurado visite entre noviembre y diciembre cada una de las ciudades que aspiran a la distinción internacional. La capital asturiana
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