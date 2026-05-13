El oftalmólogo Luis Fernández-Vega será nombrado Hijo Predilecto de Oviedo

Oviedo amplía su lista de vecinos e instituciones honoríficas. La comisión de honores y distinciones está convocada este viernes a las 9.30 horas para aprobar una nueva relación de reconocimientos institucionales al oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz como Hijo Predilecto; al dominico José Luis Álvarez Valdés, conocido como el Padre Valdés; al peluquero Ramiro Fernández Alonso; al director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández y a la historiadora del arte Yayoi Kawamura como Hijos Adoptivos; además se otorgará la Medalla de Oro de la Ciudad , al Real Oviedo y al Colegio Oficial de Agentes Comerciales; la de plata, al histórico dirigente del balonmano Pepe Rionda. Una nómina plural con la que el Consistorio vuelve a poner el foco en trayectorias profesionales, sociales, académicas y deportivas.

El título de Hijo Predilecto recaerá en esta ocasión en Luis Fernández-Vega Sanz (Oviedo, 1952), una de las figuras médicas más reconocidas de entre las nacidas en la capital asturiana. Director del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, su nombre está asociado desde hace décadas a la excelencia clínica, la innovación en microcirugía ocular y una intensa labor investigadora y docente. Hablar de Fernández-Vega es hacerlo de una saga ligada a la medicina, pero también de una proyección internacional construida desde Oviedo. Su reconocimiento, que ya fue recibido por su padre, Luis Fernández-Vega Diego, en 1996, supone distinguir una marca científica que ha situado a la ciudad en el mapa mundial. "Estoy muy agradecido, honrado, satisfecho y responsabilizado", declaró ayer el oftalmólogo a LA NUEVA ESPAÑA.

En el apartado de Hijos Adoptivos, el Ayuntamiento distinguirá a cuatro perfiles muy distintos entre sí, pero unidos por una vinculación estrecha con Oviedo. Entre ellos, José Luis Álvarez Valdés, más conocido como Padre Valdés (Figaredo, 1936). Sacerdote y profesor de los Dominicos desde 1963, su nombre está ligado de manera inseparable al desarrollo del hockey sobre patines en Asturias. Fue impulsor decisivo de esta disciplina, especialmente desde la base, formando a generaciones de deportistas y contribuyendo a que varios equipos y jugadores alcanzasen campeonatos nacionales. Más allá de las pistas, su labor educativa dejó huella en varias promociones de alumnos.

También recibirá este reconocimiento Ramiro Fernández Alonso (Nembra, 1945). Autodefinido como psicoesteta, Ramiro es un referente nacional en el mundo de la imagen personal y la peluquería, desarrolló una carrera singular marcada por la creatividad y la proyección mediática. Durante años ejerció como peluquero oficial de la selección española de fútbol, convirtiéndose en una figura habitual en concentraciones y grandes citas deportivas.

Otro de los nombres destacados es Adolfo Rivas Fernández (Baracaldo, 1963), director de la Fundación Vinjoy. Su trabajo ha estado centrado en la intervención social, educativa y asistencial, especialmente con personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Su perfil conecta con una de las áreas donde el reconocimiento institucional adquiere mayor carga simbólica: la labor callada y sostenida en favor de colectivos vulnerables.

La cuarta distinción como Hija Adoptiva será para Yayoi Kawamura (Osaka, 1954), profesora de la Universidad de Oviedo y reconocida historiadora del arte. Especialista en las relaciones artísticas entre Japón y España, su investigación se ha centrado especialmente en la laca japonesa y en distintos vínculos con el barroco hispano. Su trayectoria académica ha contribuido a reforzar la dimensión internacional de la institución universitaria y a tender puentes entre ambos países.

La Medalla de Oro recaerá en dos instituciones de marcado peso simbólico. Por un lado, el Real Oviedo, coincidiendo además con su centenario. Fundado en 1926, el club azul trasciende lo deportivo para convertirse en uno de los principales elementos identitarios de la ciudad. Su historia, marcada por éxitos, crisis y una recuperación apoyada en su masa social, refuerza el valor del galardón.

La otra Medalla de Oro será para el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo, entidad centenaria vinculada al desarrollo económico local. El reconocimiento pone en valor su papel histórico como órgano de representación y mediación comercial en la ciudad.

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Por último, la Medalla de Plata distinguirá a Pepe Rionda (Oviedo, 1946), presidente del Balonmano Base Oviedo durante 32 años. Vinculado al club desde 1993, fue una de las figuras clave en la consolidación de un proyecto deportivo que logró situar al balonmano masculino ovetense en la División de Honor Plata.