OMODA, prueba el coche de tus sueños

OMODA vuelve a un evento "clave" para el sector del automóvil y lo hace con el OMODA 5, en su versión gasolina y eléctrico y con los modelos JAECOO 7 y el futuro JAECOO 5. Estas son solo algunas de las propuestas que los asistentes podrán ver y probar en directo en La Vega del 14 al 17 de mayo.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. Acudimos con una propuesta tecnológica pensada para marcar la diferencia. Los asistentes podrán descubrir el OMODA 5 tanto en su versión gasolina como en la eléctrica, destacando especialmente la variante de 224 CV, que combina eficiencia y un rendimiento deportivo realmente diferencial. Además, presentamos la familia JAECOO, con modelos como el JAECOO 7 y el futuro JAECOO 5, junto a las avanzadas versiones SHS (Super Hybrid System) de los OMODA 7 y 9.

2. La Feria de Oviedo representa el escaparate ideal para consolidar el posicionamiento y el conocimiento de nuestras marcas en Asturias. Esperamos alcanzar una gran visibilidad que nos permita acercar nuestra propuesta a un público que busca vehículos diferentes, con un diseño distintivo y una tecnología avanzada.

3. Es una oportunidad única para que quienes todavía no conocen el potencial de OMODA y JAECOO puedan descubrirlos de primera mano, tocarlos, subirse a ellos y entender por qué estamos revolucionando el mercado.

4. El consumidor actual está cada vez más informado y muestra una gran apertura hacia las tecnologías híbridas e híbridas enchufables, que previsiblemente serán las grandes protagonistas del mercado. Aun así, también estamos detectando un crecimiento notable entre quienes apuestan decididamente por la movilidad 100% eléctrica.

5. Hemos preparado una campaña de apoyo directo desde la marca con descuentos muy agresivos que el cliente percibirá desde el primer momento. Al tratarse, en su mayoría, de unidades de gerencia y demo, los asistentes podrán acceder a vehículos prácticamente a estrenar en condiciones económicas especialmente competitivas.