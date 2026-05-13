Oviedo conecta con su homónimo de Paraguay en una exposición artística

Oviedo tiende un puente artístico con Paraguay. El Ayuntamiento presentó este miércoles "Ovie2. Unidos por el arte", una colaboración cultural que llevará a cuatro artistas asturianos a Asunción para exponer sus obras en el Centro Cultural de la República El Cabildo a partir del 28 de mayo. La iniciativa tendrá viaje de vuelta en octubre, cuando los artistas de Coronel Oviedo, la ciudad paraguaya que comparte nombre con la capital asturiana, presenten sus trabajos en Oviedo, en el Calatrava.

El concejal de Turismo, Alfredo Quintana, destacó que el proyecto "une cultura, arte y sentimiento compartido entre dos ciudades, unidas por el nombre y desde ahora también por un proyecto común". El edil definió la propuesta como "un puente cultural entre Oviedo y el Oviedo de Paraguay" y subrayó que demuestra "cómo la cultura tiene la capacidad de acercar territorios y también personas, identidades a ambos lados del océano".

Quintana añadió que desde el Ayuntamiento se quiere "poner en valor este tipo de iniciativas que fortalecen los lazos internacionales de nuestra ciudad y proyectan una imagen abierta, dinámica y culturalmente activa de Oviedo".

La expedición artística asturiana estará formada por Neto García del Castillo, Amado Favila González, Patricia de Llano y Clarissa Solache, que viajarán con propuestas pensadas para generar diálogo entre Asturias y Paraguay. Neto García llevará una serie de obras vinculadas a la tradición asturiana, con escenas y elementos reconocibles que servirán para explicar costumbres de la región al público paraguayo. Amado Favila centrará su trabajo en las catedrales de ambas ciudades y en el Día de América en Asturias, con una mirada puesta en el colorido, el folclore y los símbolos compartidos a ambos lados del Atlántico.

La muestra también contará con el trabajo de Patricia de Llano, que ha elegido las cometas, conocidas en Paraguay como pandorgas, como símbolo de vínculo, raíz y viaje. Su propuesta parte de la idea de que una cometa solo puede volar si conserva un hilo que la sujeta, una metáfora sobre la pertenencia y los lazos culturales. Clarissa Solache, nacida en Coronel Oviedo y residente en Oviedo, aportará una mirada doblemente ovetense con una colección que plantea un diálogo desde el punto de vista de la mujer, entre el lugar de nacimiento y la ciudad de acogida.

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El cónsul honorario de Paraguay en Asturias, Javier Marqués, explicó que el objetivo del consulado es "promover la integración del pueblo paraguayo con el asturiano que lo acoge" y lograr que Paraguay deje de ser "algo secreto" en la región. Marqués recordó que en Asturias viven casi 5.000 paraguayos, muchas veces "desapercibidos", y defendió que la mejor forma de dar a conocer el país es "a través de la cultura, de la gastronomía, del arte, que son los factores que nos unen más que lo que nos disperse". La colaboración se cerrará en octubre con la llegada a Oviedo de los artistas paraguayos, que mostrarán aquí la otra parte de esta exposición compartida.