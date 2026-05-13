Peugeot renueva su imagen en Lozauto

Visibilizar sus marcas e incrementar las ventas. Es a lo que aspira Lozauto, uno de los concesionarios que estará presente en la Feria del Automóvil y que contará en su stand con modelos de Peugeot, cuya gama viene ya con nueva imagen y un nuevo restyling.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. En Peugeot toda la gama viene ya con la nueva imagen y un nuevo restyling que hace que tenga uno de los diseños mas rompedores y deportivos del mercado. En Evo , el nuevo Evo Cuatro, con una autonomía combinada en sus modelos termo-híbridos de hasta 1.400 kms. También presentamos en sociedad la marca Premium del grupo DR, TIGER, con 2 modelos, el Tiger SIX y el Tiger Eight, con una relación calidad – precio incomparable. Por último, en nuestra marca SWM, presentamos el nuevo G03 EDI, un híbrido enchufable, etiqueta 0 y con un precio imbatible, en 5 y 7 plazas.

2. Ésta es una feria que va claramente al alza. Esperamos gran afluencia de público que nos ayudará a visibilizar nuestras marcas, sobre todo las más desconocidas para el público en general. Por supuesto, esperamos que las ventas sean superiores a años anteriores.

3. Con las nuevas tecnologías se está perdiendo un poco la esencia de la venta directa, cara a cara, y creo que el lado humano y la función del asesoramiento personal es básico en la venta de vehículos, y me atrevería a decir que de casi cualquier producto.

4. El mercado va claramente hacia las figuras SUV y las hibridaciones , en mayor o menor medida de electrificación. Los buenos consumos que consiguen estas motorizaciones, unido a la obtención de pegatinas ECO /0 , son el mayor reclamo para los clientes hoy en día.

5. Descuentos y ofertas a la altura de esta magnífica feria. Por dar alguna pincelada, los clientes pueden encontrar vehículos nuevos, con 5 años de garantía , como es nuestro EVO 3, desde 14.900 euros. También tendrán todo un Peugeot 208, con 8 años de garantía desde tan solo 16.500 euros. Por supuesto también gran variedad de coches KM0 y dirección y semi-nuevos.