La primera edición del Festival Internacional del Humor se estrena en Oviedo con Joaquín Pajarón, Lala Chus y Dani Fez

"Queremos que Oviedo tenga un sitio para el humor, porque es salud, crítica y una forma de relacionarnos". Con esa idea defendió este miércoles el cómico Joaquín Pajarón la puesta en marcha del Festival Internacional del Humor, FIHU, cuya primera edición se celebrará en Oviedo del 12 al 21 de junio. La cita, organizada por Rababiero Promociones Artísticas y con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, nace con vocación de continuidad y con el objetivo de situar a la ciudad en el mapa de los grandes encuentros dedicados a la comedia. El programa reunirá monólogos, podcast, magia, talleres, charlas, proyecciones, humor gráfico y espectáculos para todos los públicos.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, destacó que uno de los aspectos que más ilusiona al Ayuntamiento es "la variedad de la programación". Además, explicó que el propósito es construir un festival "abierto, cercano y diverso, capaz de llegar tanto al público joven como a las familias, combinando artistas consolidados con nuevas voces de la comedia". También puso en valor la implicación de Pajarón, al que definió como "uno de los grandes referentes del humor asturiano y nacional", y agradeció el trabajo de los servicios municipales y de la Fundación Municipal de Cultura.

Pajarón explicó que la intención es que cada edición incluya un homenaje "a un histórico" y defendió que esos reconocimientos deben hacerse "en vida". "Gomaespuma es una de las figuras más importantes del humor en este país, en la radio, en la televisión y también por todo lo que han hecho después desde sus fundaciones", señaló.

El cómico admitió que el proyecto nació con una ambición aún mayor, pero recalcó que esta primera edición debe entenderse como un punto de partida. "Arrancamos con mucha ilusión y con humildad, sabiendo que tenemos que ir de menos a más", afirmó Pajarón, que reivindicó además la relación de Asturias con el monólogo y con una tradición humorística propia. El objetivo, resumió, es que "los ovetenses, los carbayones y los asturianos se rían" y que también pueda venir público de otros lugares a disfrutar de una semana de humor en Oviedo.

Un programa cargado de risas

La programación arrancará el viernes 12 de junio en el Teatro Filarmónica con Carolina Noriega y Anaïs, que presentarán "Sin filtros, todo es más divertido". El sábado 13 llegará la grabación en directo del podcast "Pan de gambas", con David Puerto y Agustín Jiménez, y el domingo 14 será el turno de Ger con "Si la vida es un despropósito, nosotras también".

Tras ese primer fin de semana, el festival abrirá espacio a otros lenguajes del humor. El martes 16 habrá un taller de magia y humor en el Centro Social Vallobín II y, por la noche, la proyección de "Sujétame el cubata", de J. J. Vaquero, con coloquio posterior. El miércoles 17 se celebrarán un taller de risoterapia, la charla Anatomía de una carcajada con Moncho Borrajo y una sesión de cuentacuentos.

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El jueves 18 continuarán las actividades en centros sociales con otro taller de risoterapia, una charla sobre humor gráfico contra el olvido con Ocimorons y Lady Desidia, y nuevos cuentacuentos. El viernes 19, el Auditorio Príncipe Felipe acogerá a Lala Chus y Bertus con "K decirte K no sepas". El sábado 20 habrá magia de cerca a pie de calle y Dani Fez presentará "Estamos cucú de la cabeza". El domingo 21 quedará reservado para el público familiar y para el cierre asturiano del festival, con Dreaming Bubbles a mediodía y, a las 19.00 horas, una gran gala final de Radio Pajarón dedicada a Gomaespuma y con Juan Luis Cano como invitado.