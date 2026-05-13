El PSOE carga contra el concejal de Licencias por no investigar las denuncias de los funcionarios: "No hizo nada de nada"
Monsalve calificó la explicación ofrecida por José Ramón Pando de "surrealista" y espera que, una vez finalizadas las diligencias, se pueda conocer el contenido de los polémicos correos
El edil socialista Jorge García Monsalve acusó este miércoles al concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, de no haber actuado tras recibir un correo en el que varios funcionarios alertaban de supuestas irregularidades y presiones atribuidas al entonces director general de Urbanismo. El PSOE había solicitado la comparecencia de Pando después de que el primer teniente de alcalde y concejal de Interior, Mario Arias, señalara que el asunto correspondía al área de Licencias.
Monsalve calificó la explicación ofrecida por Pando de "surrealista" y sostuvo que el propio concejal reconoció que, pese a haber recibido el escrito, "no hizo nada de nada". Según el edil socialista, Pando admitió que no comunicó el correo a nadie, que no abrió investigación "ni formal ni informal" y que tampoco se dirigió a los funcionarios de su área que habían trasladado la denuncia.
El concejal del PSOE subrayó que el propio Pando habría descrito el contenido del correo como relativo a "hechos de extrema gravedad", con posible incidencia en un área "tan sensible" como la de Licencias. "Recibe un correo grave, ese correo coincide con la dimisión del director general de Urbanismo al que se alude en ese correo como autor de unas presuntas irregularidades y el concejal no hace absolutamente nada", reprochó Monsalve.
El socialista cuestionó además que la dimisión del director general de Urbanismo se utilizara como argumento para no actuar. A su juicio, con independencia de que el cargo señalado dimitiera, cesara o abandonara el Ayuntamiento, el gobierno local tenía la obligación de comprobar los hechos denunciados y su posible impacto en el servicio. Monsalve reclamó que ese correo sea incorporado a la investigación reservada abierta por el Ayuntamiento y confió en que, dada su gravedad, el grupo municipal pueda conocer en su momento su contenido.
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