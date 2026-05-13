Renault Twingo E-Tech, un clásico renovado

Uría Motor regresa una edicion más a la Feria del Automóvil "Ciudad de Oviedo". Un escaparate donde los clientes podrán encontrar desde una amplia gama de SUVS a clásicos renovados como el icónico Renault Twingo E-Tech, uno de los últimos lanzamientos de la marca.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son sus respuestas al cuestionario:

1. La principal novedad que podrán encontrar en nuestro stand es el lanzamiento del nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico, un modelo que recupera el espíritu icónico del clásico adaptado a la movilidad urbana y sostenible. Además, contaremos también con el Renault 4 E-Tech eléctrico.

2. A nivel de visibilidad de marca, el evento nos permite interactuar directamente con el cliente y mostrar las innovaciones en un entorno inmejorable y en términos de ventas, esperamos superar los resultados de la edición anterior.

3. Para nosotros, el contacto directo es indispensable. Este tipo de eventos nos permite dinamizar el sector y presentar nuestras novedades a un gran número de clientes.

4. Esperamos un gran interés en el segmento SUV, ya que contamos con una oferta muy completa que se adapta a cualquier estilo de vida.

5. Un evento tan importante como este queremos que sea una cita especial para los asistentes, por lo que contaremos con nuestras mejores ofertas en vehículos nuevos, km0 y seminuevos.

La vuelta de un icono

El Renault Twingo regresa en una versión 100% eléctrica que respeta su diseño icónico y el ADN de la primera generación, al mismo tiempo que se actualiza y moderniza. Combina silencio, cero emisiones directas y tecnologías de vanguardia, e incluye hasta 24 sistemas de asistencia a la conducción y el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, una primicia en su segmento. Su batería LFP ofrece una autonomía de hasta 263 km (ciclo WLTP) y una potencia de 60 kW (80 CV).

Por último, la competitividad en el precio sigue siendo una prioridad, y el Twingo E-Tech eléctrico se ofrece por menos de 20.000 €.