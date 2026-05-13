Así será el gran homenaje de Oviedo al vermú: dos zonas hosteleras de la ciudad ambientarán sus terrazas como las de Italia de mediados del siglo XX
Varios establecimientos dinamizarán el centro de la ciudad con una oferta especial durante dos fines de semana
Las emblemáticas zonas de la Ruta de los Vinos y la calle Ramón y Cajal se preparan para acoger una iniciativa que busca recuperar la esencia del vermut de mediodía bajo un prisma contemporáneo. Durante dos fines de semana de mayo, una docena de establecimientos locales transformarán sus terrazas en espacios de encuentro donde la coctelería clásica y la cultura urbana se darán la mano, rindiendo homenaje a las históricas terrazas europeas de mediados del siglo pasado.
La propuesta, que se desarrollará de 12:00 a 15:00 horas los días 15, 16, 17, 22 y 23 de mayo, está inspirada en la mítica TERRAZZA MARTINI de los años 50, escenario de hitos como el estreno de La Dolce Vita o el aniversario de Vogue Italia. La misma pretende dinamizar el centro de la ciudad mediante una oferta que va más allá de la simple consumición. Los asistentes podrán encontrar una selección de combinados que van desde las mezclas amargas y clásicas con hielo hasta las nuevas tendencias en aperitivos sin alcohol, buscando satisfacer tanto al público tradicional como a las nuevas generaciones de consumidores.
Uno de los pilares de estas jornadas será la integración de diferentes disciplinas artísticas en el entorno de los bares. Se han programado sesiones de música en vivo con artistas locales y, como novedad, intervenciones plásticas en directo donde se realizarán siluetas e ilustraciones personalizadas para los clientes. Además, cada uno de los establecimientos participantes —entre los que se encuentran nombres habituales del ocio ovetense como La Lola, Mona Lisa o El Casto— ha diseñado una tapa específica para acompañar la bebida, reforzando el componente gastronómico de la cita.
La organización ha dispuesto un distintivo especial para este 2026 que servirá para identificar a los locales que forman parte del itinerario oficial. Con esta iniciativa, Oviedo busca reafirmar su posición como referente del ocio de calidad en el norte de España, fusionando la herencia de la "Dolce Vita" con la hospitalidad característica de las sidrerías y tabernas asturianas. Se trata, en definitiva, de una invitación a celebrar la llegada del buen tiempo a través de un ritual social tan arraigado como es el vermut de mediodía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades