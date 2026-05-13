SUVS versátiles, híbridos y eléctricos en Asturpersa
El concesionario llevará a la muestra de La Vega nuevas versiones híbridas y mejoras en tecnología de seguridad y conectividad
L. L.
Atender a las necesidades de los clientes y dar a conocer los últimos modelos del año. Con esta premisa llega Asturpersa a La Vega, donde el concesionario espera impulsar sus ventas y su visibilidad.
CUESTIONARIO
- ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
- ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
- ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
- ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
- ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?
Estas son las respuestas al cuestionario:
1. Los últimos modelos del año, nuevas versiones híbridas y mejoras en tecnología de seguridad y conectividad.
2. Esperamos una gran afluencia que impulse tanto las ventas como la visibilidad de nuestras marcas, aprovechando el interés que genera la feria para llegar a más clientes.
3. Es clave porque nos permite escuchar directamente a los clientes, entender sus necesidades reales y generar confianza a través de una atención más cercana.
4. Creemos que los híbridos y los eléctricos atraerán mucha atención, pero los SUV seguirán siendo los más demandados por su versatilidad.
5. Ofreceremos descuentos exclusivos por feria, mejores condiciones de financiación y paquetes de equipamiento adicionales sin coste durante estos días.
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