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SUVS versátiles, híbridos y eléctricos en Asturpersa

El concesionario llevará a la muestra de La Vega nuevas versiones híbridas y mejoras en tecnología de seguridad y conectividad

Vehículos Audi

Vehículos Audi / Cedida a LNE

L. L.

Atender a las necesidades de los clientes y dar a conocer los últimos modelos del año. Con esta premisa llega Asturpersa a La Vega, donde el concesionario espera impulsar sus ventas y su visibilidad.

CUESTIONARIO

  1. ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
  2. ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
  3. ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
  4. ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
  5. ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. Los últimos modelos del año, nuevas versiones híbridas y mejoras en tecnología de seguridad y conectividad.

2. Esperamos una gran afluencia que impulse tanto las ventas como la visibilidad de nuestras marcas, aprovechando el interés que genera la feria para llegar a más clientes.

3. Es clave porque nos permite escuchar directamente a los clientes, entender sus necesidades reales y generar confianza a través de una atención más cercana.

4. Creemos que los híbridos y los eléctricos atraerán mucha atención, pero los SUV seguirán siendo los más demandados por su versatilidad.

5. Ofreceremos descuentos exclusivos por feria, mejores condiciones de financiación y paquetes de equipamiento adicionales sin coste durante estos días.

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