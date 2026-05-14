Álvaro Guerrero Suárez-Areces, delegado en Asturias de la asociación Voces Libres España
"Queremos mover Asturias, dar voz al talento joven y construir una red de jóvenes comprometidos con el futuro de nuestra región desde las ideas de la libertad y el esfuerzo", señala
La Asociación Voces Libres España ha nombrado a Álvaro Guerrero Suárez-Areces nuevo delegado de la organización en Asturias con el objetivo de impulsar la presencia del movimiento juvenil liberal en la región. La delegación trabajará para conectar a jóvenes con inquietudes, fomentar el talento y el emprendimiento en Asturias y crear espacios de debate y participación centrados en la libertad, la convivencia y las oportunidades para las nuevas generaciones.
“Queremos mover Asturias, dar voz al talento joven y construir una red de jóvenes comprometidos con el futuro de nuestra región desde las ideas de la libertad y el esfuerzo”, ha señalado el nuevo delegado a LA NUEVA ESPAÑA. Desde la organización destacan el enorme potencial de la juventud asturiana y defienden la necesidad de generar oportunidades que permitan retener talento, impulsar proyectos y fortalecer la sociedad civil en toda Asturias.
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