El anuario de La Balesquida recopila la memoria escrita de la ciudad

El Anuario de la Sociedad Protectora de La Balesquida se convierte un año más en espejo de la memoria colectiva ovetense y en antesala del Martes de Campo, que se celebrará el próximo 26 de mayo. El acto celebrado ayer en el Club reunió a representantes del mundo cultural y artístico vinculados a la institución, con la intervención de Javier González Santos, coordinador del volumen; el crítico de arte Luis Feás Costilla; el pintor Luis Repiso, autor de la obra «Azul»,donada a la Sociedad, que ilustra la portada; y Pedro Rico, creador del cartel de las fiestas.

González Santos reivindicó el papel del Anuario «como una de las grandes memorias escritas de Oviedo». El volumen constituye un archivo de la historia local, de las costumbres populares y de las tradiciones que conforman la identidad ovetense. Entre los trabajos incluidos este año figura «Catástrofes provocadas por el agua en Asturias», de Manuel Gutiérrez Claverol, González Santos firma «Un título de bachiller en cánones por la Universidad de Oviedo de 1714».

La publicación incorpora artículos de carácter patrimonial y urbano, como «El arroyo de los Molinos (rincones olvidados del Naranco)», de José Enrique García, o «Edificios ovetenses con apellido», de Carmen López Villaverde, sobre inmuebles asociados a sagas familiares de la ciudad. El deporte tiene espacio con un trabajo sobre el centenario del Real Oviedo», de Marcos García Álvarez. Miguel Ángel de Blas aborda un singular caso de reutilización arquitectónica de materiales constructivos del Seminario a un hórreo. Otro texto destacado es «Bosquejo de la juventud de Eduardo Martínez Torner», de Pablo Lluch. A ello se suman «Las memorias de un emigrante asturiano, Constantino Rojo Borbolla», elaborado González Santos y Juaco López, además de la reproducción del pregón pronunciado el pasado año por Victoria Cueto-Felgueroso Botas y la salutación institucional del presidente de La Balesquida, José Antonio Alonso.

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Luis Repiso, encargado de donar la obra de portada, explicó que eligió «Azul» porque representa una pintura especialmente querida para él. «Hay que regalar algo que te guste mucho, no un cuadro que tengas abandonado por ahí», indicó el artista, que rompió con su familia para ser pintor. Feás ensalzó la trayectoria de Repiso y los numerosos galardones obtenidos . Pedro Rico explicó que el cartel oficial de las fiestas busca conectar directamente con el alma popular ovetense. Javier González Santos resaltó que la galería pictórica de La Balesquida, ubicada en la sede de la sociedad, permanece abierta para quienes quieran conocerla. Los actos comenzará el lunes con el pregón, a cargo del jurista y catedrático Leopoldo Tolivar, en el Teatro Filarmónica y el nombramiento del abogado Ramón Mijares como socio de honor. En el acto actuará la Schola Cantorum de Grado, dirigida por David Colado.