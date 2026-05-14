La Asociación de Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva presenta un vídeo accesible sobre los palacios barrocos de Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe acogió este jueves la presentación del vídeo "Los palacios barrocos de Oviedo", un trabajo adaptado para personas con discapacidad auditiva que incorpora subtitulado, lengua de signos, versiones en castellano e inglés y audiodescripción. El acto contó con la participación de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; la concejala delegada de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Oviedo, María Velasco; Marta Malgor, presidenta del consejo territorial de la ONCE y María Teresa Pastor, presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva de Asturias (ADAPA), los impulsores del proyecto. También estuvo Enrique Rodríguez Nuño, Director General de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores.

La idea forma parte del proyecto Accesibilidad Universal a la Cultura, financiado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y tiene como objetivo facilitar el acceso a la información cultural y patrimonial a todas las personas, especialmente a aquellas con discapacidad auditiva.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, destacó la importancia de apoyar propuestas que permitan disfrutar del arte sin barreras. “Hacer inclusivo el arte, que todo el mundo pueda acceder a disfrutar de lo que vamos a ver hoy en el vídeo, es algo que siempre es un hecho para celebrar”, señaló. Del Arco subrayó además que este tipo de acciones forman parte del objetivo principal de la Estrategia de Accesibilidad Universal del Principado y concluyó que “la inclusión es justicia, es cohesión, es igualdad, y merece la pena”.

El vídeo presentado permite conocer los principales palacios barrocos de Oviedo, su historia y el papel que desempeñaron en la sociedad de la época. APADA Asturias da así continuidad a una línea de trabajos audiovisuales accesibles dedicada al patrimonio asturiano, tras proyectos anteriores sobre el prerrománico, la catedral, el Real Sitio de Covadonga y el convento de Valdediós.

La presidenta de APADA Asturias, María Teresa Pastor, explicó que el propósito de la entidad es avanzar en la accesibilidad cultural mediante materiales adaptados “con una eliminación total de barreras”. Según indicó, todos estos vídeos están disponibles en el canal de YouTube de APADA Asturias y cuentan con “subtítulos en castellano y en inglés, audiodescripción y lengua de signos”, cuatro modalidades que buscan hacer los contenidos “más asequibles a toda la población”.

Eliminación de barreras

Pastor defendió que la accesibilidad no beneficia únicamente a las personas sordas o con problemas de audición, sino al conjunto de la ciudadanía. “La eliminación de barreras, que es uno de nuestros objetivos, beneficia no solo a las personas sordas, sino que ayuda a todo el mundo”, afirmó. En este sentido, recordó que las dificultades para acceder a la información pueden afectar también a personas mayores, a quienes tienen otra lengua materna o a quienes se encuentran en ambientes ruidosos.

Por su parte, la concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, María Velasco, valoró que el proyecto reúna dos objetivos: difundir el patrimonio cultural de la ciudad y acercarlo a las personas con discapacidad auditiva. “Esta iniciativa aúna dos grandes retos: difundir la gran riqueza cultural y artística que tiene el municipio de Oviedo y acercar esa cultura y ese arte a las personas con algún tipo de discapacidad”, señaló.

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Velasco agradeció la colaboración de APADA con el Ayuntamiento y recordó otras actuaciones impulsadas conjuntamente, como la instalación de códigos QR con información accesible en esculturas y equipamientos, o la incorporación de bucles magnéticos en edificios municipales. Estas medidas, apuntó, contribuyen a que Oviedo sea “un reclamo turístico, accesible y cercano para todos”. Con este nuevo vídeo, APADA Asturias refuerza su trabajo en favor de la inclusión y la accesibilidad cultural, una labor que la asociación desarrolla desde hace tres décadas en colaboración con distintas administraciones públicas.