Atención conductores: cortes de tráfico este domingo en Oviedo por la celebración de una prueba deportiva
La carrera comenzará a las 12.00 horas y la circulación podrá verse afectada, de forma puntual, en las vías incluidas en el itinerario
El Ayuntamiento de Oviedo comunicó este jueves que el próximo domingo, 17 de mayo, se producirán restricciones puntuales al tráfico con motivo de la celebración de la "VII Carrera por la Diversidad Funcional – Ayúdame a Crecer", organizada por la Fundación Mía Qué Hago. La prueba deportiva comenzará a las 12.00 horas y discurrirá por varias calles de la ciudad.
El recorrido tendrá su salida en la calle Soto del Barco, en la zona peatonal, y continuará por las calles Pravia, Cudillero, Valdés, Navia, Catedrático Luis Sela Sampil y Ángel del Río Uribe. Posteriormente, los participantes volverán a pasar por Navia y Valdés antes de dirigirse hacia Orlando Sanz Álvarez, hasta la glorieta de Las Campas, donde realizarán un giro de retorno.
La carrera seguirá después por el paseo de La Florida hasta la glorieta de Gabino Díaz Merchán, punto en el que se efectuará un nuevo giro para regresar por el mismo paseo en dirección a la meta, situada de nuevo en la calle Soto del Barco. Durante el desarrollo de la prueba, el tráfico podrá verse afectado de forma puntual en las vías incluidas en el itinerario.
Desde la organización y el Ayuntamiento se pide a vecinos y conductores que atiendan en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y el personal colaborador de la carrera. El Consistorio agradece la colaboración y comprensión ciudadana ante las posibles molestias derivadas de esta actividad deportiva y solidaria.
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