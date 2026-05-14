Avanza la obra para crear aparcamientos en Ventanielles
La actuación aplicará asfalto fonorreductor y mejorará la seguridad vial en varias calles
Las obras de reordenación de varias calles del entorno del Palacio de los Deportes para generar alrededor de un centenar de plazas de aparcamiento, aplicar asfaltos fonorreductores y mejorar la fluidez del tráfico entran en su recta final. La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, anunció este jueves que la renovación de la calle Río Deva ya está culminada y este viernes quedará aglomerada la calle Joaquín Blume. La semana que viene está previsto terminar de pintar esta calle y culminar las actuaciones en Río Dobra. En la imagen, el estado que presentan en la actualidad las obras en Río Dobra.
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