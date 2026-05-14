Canteli insta a Barbón a que aclare su postura sobre la Ronda Norte de Oviedo

El alcalde de Oviedo invitó este jueves al presidente del Principado, Adrián Barbón, a aclarar públicamente su postura sobre la construcción de la Ronda Norte, después de que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asegurase en la Junta General que esta infraestructura «ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni figura en los planes del Gobierno asturiano». Alfredo Canteli cuestionó si Barbón comparte realmente las declaraciones de su consejero y lanzó una pregunta directa: «¿El presidente es consciente de lo que dijo el consejero Alejandro Calvo?». A lo que añadió: «Debe decir públicamente si lo comparte».

El regidor afirmó no haber hablado con el presidente desde entonces, aunque recordó que en reuniones anteriores «tampoco mostró mucho interés» por sacar adelante la infraestructura, aludiendo a la oposición del PSOE de Oviedo al proyecto.

El alcalde defendió que la Ronda Norte es una obra clave para mejorar la movilidad de la capital asturiana y evitar que el tráfico procedente de la AS-II siga atravesando el centro urbano. «Oviedo necesita» esta actuación, remarcó Canteli, rechazando además los argumentos ambientales esgrimidos por los socialistas. «No supone ninguna agresión al Naranco», aseguró.

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En un tono contundente, el regidor insistió en que su equipo mantendrá viva la reivindicación durante este mandato y, «si Dios quiere, en el siguiente». «Voy a intentar que se haga y, si no lo hacen ellos, yo espero que otro partido lo haga, y ese partido es el PP», concluyó, reafirmando su compromiso con una infraestructura que considera estratégica para el futuro de Oviedo.