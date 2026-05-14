La Esperanza saldrá en procesión por Oviedo en las Fiestas de Pentecostés
La fiesta culminará el martes 26 de mayo, el tradicional "Martes del Campo", con misa a las 10.00 horas, bendición de los bollos y reparto del "pan bendito"
Oviedo ya mira al Martes del Campo. La Antigua Cofradía de Nuestra Señora de La Esperanza ya tiene programa para las Fiestas de Pentecostés, una cita que un año más unirá devoción, historia y calle en torno a una de las celebraciones más queridas por los ovetenses.
Los actos comenzarán el miércoles 20 de mayo, a las 19.30 horas, con la procesión de traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza desde la capilla de La Balesquida hasta la iglesia parroquial de San Tirso el Real. Allí se celebrará, durante los días 21, 22 y 23 de mayo, el triduo en honor de la Virgen, con santo rosario a las 18.30 horas y misa con predicación a las 19.00 horas.
El sábado 23, tras los cultos del triduo, tendrá lugar el responso ante el sepulcro de Doña Velasquita Giráldez y, a continuación, la procesión de regreso a la capilla. El domingo 24 de mayo la programación continuará con la santa misa, a las 11.30 horas, en la capilla de La Balesquida, y por la tarde, a las 20.00 horas, con el rezo del santo rosario seguido del canto de la "Salve".
El lunes 25 se celebrará, a las 20.00 horas, una misa y responso en sufragio de los cofrades y bienhechores difuntos. La fiesta culminará el martes 26 de mayo, el tradicional "Martes del Campo", con misa a las 10.00 horas, bendición de los bollos y reparto del "pan bendito". Entre las 9.00 y las 13.30 horas se entregará bollo y vino a los cofrades junto a la capilla, que permanecerá abierta el domingo 24, de 11.00 a 21.00 horas, y el martes 26, de 9.00 a 21.00 horas, para facilitar la tradicional visita a la Virgen.
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