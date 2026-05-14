La fecha en la que Oviedo conocerá si es Capital Europea de la Cultura: este es el calendario de las fechas más importantes de la candidatura

La cuenta atrás ha comenzado. Oviedo sabrá si es Capital Europea de la Cultura en 2031 el 3 de diciembre. Hasta entonces, tres fechas clave. El equipo liderado por Rodolfo Sánchez deberá enviar el dossier con la programación artística antes del 3 de noviembre. Parte de los miembros del jurado –dos representantes internacionales y un experto nacional– viajará el 27 de ese mismo mes a la ciudad para conocer el territorio de la amabildá y los responsables de la candidatura volverán a la madrileña sede del Ministerio de Cultura el 1 de diciembre para entrevistarse con el grupo de expertos. Tras un día de deliberación por el medio, se conocerá la decisión final en una rueda de prensa en la que se anunciará el vencedor. La ciudad compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.

Han pasado dos meses desde que Oviedo conoció que era una de las cuatro finalistas en la carrera por la Capitalidad cultural. En todo este tiempo, el orden alfabético ha sido clave. Se siguió para las primeras entrevistas con los jurados y a la hora de anunciar a las cuatro ciudades seleccionadas. También se seguirá este sistema en la segunda fase. La ciudad será la última que recibirá la visita con el jurado y cerrará las entrevistas con los expertos.

Hasta entonces, queda mucho trabajo por hacer. Los plazos son sumamente ajustados. La codirectora artística Paula Mota ya ha comenzado con la redacción del dossier que incluirá toda la programación artística que se desarrollará en la capital asturiana si consigue la distinción internacional. Su objetivo es tenerlo finalizado en octubre para que haya tiempo suficiente para su traducción al inglés. Esta portuguesa es una de las figuras clave del equipo. A lo largo de su carrera cosecha éxitos como la Capitalidad cultural que consiguió para Évora 2027. Durante estos meses trabaja mano a mano con Zoe López. Ambas fueron pilares fundamentales durante la fase primigenia al ser la primera asesora internacional y la segunda, coordinadora territorial del proyecto y una de las diez personas que se enfrentó a la entrevista del jurado. El comité de sabios está liderado por Tanja Mlaker y le arropan Teresa Badia Dalmases —vicepresidenta—, los relatores Toni Attard, Suvi Innilä y Matthias Ripp, junto a Pablo Berástegui Lozano, Csaba Borboly, Roberta Ferrarini, Erni Kask y Małgorzata Szabłowska.

Las conclusiones de los expertos están siendo claves en esta fase de la candidatura carbayona. Hace un mes emitieron un informe en el que hicieron una alabanza al gran número de apoyos que cosechó la candidatura durante los primeros meses de preparación de la candidatura. Oviedo no afronta esta etapa sola. Lo hace con el gran apoyo del Gobierno del Principado, los 78 concejos asturianos y de instituciones como la Iglesia. Ahora, quiere recabar el respaldo del mayor número de empresas. Para ello, el expresidente de Total Energies en España, Javier Sáenz de Jubera, acaba de ser nombrado responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios.

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También resaltaron que la amabilidá es un «concepto convincente y oportuno» que ofrece un marco «emocionalmente resonante y relevante para los desafíos contemporáneos de Europa» y los planes para la fábrica de La Vega les encandilaron. Oviedo ya cuenta con unos 20 millones de euros del fondo de Transición Justa de la UE para transformar lo que fueron las naves de la antigua fábrica de armas en un centro audiovisual, una biblioteca central y un centro de artes escénicas. Planes que convivirán con el desarrollo de empresas, la construcción de viviendas y amplias zonas verdes.