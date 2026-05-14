La gran Feria del Automóvil de Oviedo abre sus puertas con más de 300 vehículos en uno de los escenarios más singulares de la capital

La fábrica de armas de La Vega volvió a abrir este jueves sus puertas al motor con la inauguración al mediodía de la V Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, una cita ya consolidada en el calendario comercial asturiano y que reunirá hasta el domingo a decenas de concesionarios del Principado, 35 marcas y más de 300 vehículos nuevos y seminuevos. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el presidente de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), Miguel Pérez, además de representantes institucionales y empresariales vinculados al sector.

Canteli destacó la consolidación del certamen y el peso que empieza a ganar dentro del sector. “Hay que agradecer a la Cámara de Comercio que vuelva a traer esta feria del automóvil, que empieza a ser una gran referencia. Ojalá tengan muchas ventas, que los negocios prosperen y vayan muy arriba”, señaló el regidor ovetense, que mostró su “satisfacción por estar con ellos” en la apertura.

Desde la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres valoró de forma “muy positiva” esta nueva edición y puso el foco en el valor añadido que supone para La Vega acoger eventos de este tipo. “Dar vida a La Vega como espacio para una actividad empresarial y económica tiene todo el sentido. Es algo que desde la Cámara siempre hemos defendido”, indicó.

Paniceres subrayó además el crecimiento del certamen y la respuesta del público en años anteriores. “Es un éxito ya solo por todas las marcas que participan y por los más de 300 vehículos expuestos”, señaló, recordando que la edición pasada alcanzó “unos 10.000 visitantes”. El presidente cameral destacó asimismo el impacto económico indirecto para Oviedo, gracias a la afluencia de visitantes de dentro y fuera del municipio.

“Ya estamos pensando en la siguiente edición”, avanzó Paniceres, convencido de la consolidación de la feria como uno de los principales escaparates comerciales del automóvil en Asturias.

Por su parte, Miguel Pérez, presidente de ASPA, agradeció la colaboración institucional que hace posible repetir la cita por quinto año consecutivo en el recinto de La Vega. “Es un verdadero placer que las tres administraciones públicas nos permitan disponer de este magnífico espacio para un evento que se está consolidando como una feria importante en la ciudad”, apuntó.

La feria permanecerá abierta hasta el domingo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, con acceso libre. Pérez destacó las buenas perspectivas del sector y aseguró que 2026 será “el primer año en el que se superen las cifras de matriculación previas a la pandemia”.

En clave comercial, el responsable de ASPA recordó que en la edición anterior se vendió el 90% de los vehículos expuestos, una cifra que la organización aspira a repetir o incluso mejorar este fin de semana.

El gran protagonismo vuelve a recaer sobre la electrificación. Según explicó Pérez, cerca del 70% de las matriculaciones corresponden ya a vehículos electrificados —eléctricos puros, híbridos enchufables e híbridos—, mientras el mercado tradicional de gasolina y diésel queda reducido al 30%.

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“El vehículo electrificado sigue creciendo de forma extraordinaria y ya hay muchos segmentos con precios muy competitivos”, señaló. Pérez defendió además que Asturias presenta unas condiciones especialmente adecuadas para esta transición, dado que la mayoría de desplazamientos diarios son cortos y compatibles con la autonomía actual de estos modelos.