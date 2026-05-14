"Huellas, in memoriam", el regreso de Elías García Fuentes con una muestra que homenajea a su padre

No quiere el artista y diseñador Elías García Fuentes hablar más de lo que sus grandes lienzos con sobrecogedoras imágenes cenitales de lo que podrían ser distintas partes de la corteza terrestre pudieran decir al espectador. La sorpresa y el mensaje lo reserva para el público que acuda hoy a las siete de la tarde a la inauguración de su nueva exposición en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Allí estará, hasta el 14 de junio, "Huellas, in memoriam", una muestra que incorpora en el título una referencia directa, un homenaje descubierto, a su padre, el pintor Elías García Benavides, fallecido hace ahora casi un año (a mediados de junio del año pasado).

"La última exposición de mi padre fue ‘Huella’ y como aquí la temática es también la de las ‘Huellas’", se explica. "Además fue él el que insistió en que expusiera en esta sala". La muestra se lleva, pues, fraguando desde hace años, y en ellas se podrán piezas que datan hasta de hace seis años, "un recorrido largo".

«Llirgytkin», lienzo incluido en la muestra de la Universidad.

El crítico y comisario de arte Santiago Martínez, que ha colaborado con un texto en el catálogo de la exposición, también considera que la "huella" de García Benavides está de alguna forma en la obra presente de su hijo. Aunque no de una forma evidente. "Hay también en el trabajo de Elías García Fuentes", razona, "algo que también trabaja con el concepto de naturaleza, con la materia y con cierta abstracción, porque las perspectivas aéreas de sus obras también llevan a eso".

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El hilo de la materia y de la abstracción, entendida en cada uno de distinta forma, es el que permite establecer conexiones entre padre e hijo, según Martínez. Por otra parte, el crítico de arte destaca algunas características de la trayectoria de Elías García Fuentes, como es el carácter "inclasificable" y su condición de creador con una mirada "fresca" dentro el panorama asturiano, "en el que él ha evitado siempre los caminos habituales y se ha mostrado siempre muy al margen".