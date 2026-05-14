IU denuncia el agotamiento del modelo de participación ciudadana en Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo denunció este jueves el agotamiento del modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, que considera "cada vez más burocratizado" y alejado de las necesidades reales de los vecinos. La formación sostiene que los cauces actuales han perdido utilidad práctica y que la participación municipal se ha convertido en "un cascarón vacío", una expresión con la que el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, resumió la situación tras recordar que el propio Plan Estratégico del Consistorio ya reconoce la necesidad de reformar el sistema.

Según IU, año y medio después de ese diagnóstico no se ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para corregir las carencias detectadas. El grupo municipal considera que el problema no radica en la falta de implicación vecinal, sino en la ausencia de respuestas municipales capaces de transformar las propuestas en soluciones. Llamazares advirtió, además, de que la participación ciudadana atraviesa un "deterioro progresivo" y alertó de que puede llegar a las próximas elecciones en "coma vegetativo".

La concejala Cristina Pontón incidió en que los Consejos de Distrito están siendo utilizados para canalizar incidencias y necesidades básicas que, a juicio de IU, deberían resolverse desde la gestión ordinaria del Ayuntamiento. La edil puso el foco especialmente en el Oviedo rural, donde siguen acumulándose retrasos en saneamientos, caminos, movilidad, alumbrado y transporte. "La ciudadanía participa, propone y reclama, pero las soluciones no llegan y muchos espacios acaban convirtiéndose en lugares de frustración compartida", señaló Pontón.

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IU-Convocatoria por Oviedo sostiene que el actual sistema "escucha, pero no decide", al limitar la participación ciudadana a fases meramente consultivas y sin capacidad real de influencia sobre las decisiones municipales. La coalición advierte de que cuando la ciudadanía participa y nada cambia se deteriora no solo la participación, sino también la confianza democrática en las instituciones, favoreciendo el avance de discursos antipolíticos. Por ello, reclama una reforma profunda del modelo, con órganos útiles, capacidad real de decisión y mecanismos efectivos de ejecución y seguimiento.