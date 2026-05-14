Juan Vázquez analiza la nueva era de la economía global en el MBA Executive de la Cámara de Comercio de Oviedo
El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, destaca que "ninguna economía puede aspirar a ser "sólida si no invierte seriamente en conocimiento"
El MBA Executive acogió este martes una nueva sesión con la participación del catedrático de Economía Aplicada y exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, quien impartió la conferencia titulada “Equilibrios alterados: una nueva era en la economía global”. Una sesión en la que estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, junto al vicepresidente, José Manuel Ferreira, y el tesorero, José Ángel García .
El líder cameral destacó que el exrector es “una de las figuras más relevantes de la universidad y del pensamiento económico asturiano de las últimas décadas”.También subrayó la importancia de la formación directiva en el actual contexto económico y empresarial. “Ninguna economía puede aspirar a ser sólida si no invierte seriamente en conocimiento, en dirección, en talento y en capacidad de anticipación. Y precisamente por eso promovemos este MBA”, En este sentido, explicó que el objetivo del programa va más allá de la formación académica: “Queremos que sea más que un simple programa académico; pretendemos que sea un espacio donde se cruzan la experiencia empresarial, la reflexión estratégica y el conocimiento práctico. Un lugar donde se forman profesionales capaces de tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo y más exigente”.
Paniceres señaló además que una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo es cómo tomar buenas decisiones en un contexto de incertidumbre. “Y ahí la economía sigue siendo una herramienta imprescindible. No la economía convertida en eslogan ideológico o en arma partidista, sino la economía entendida como una disciplina que ayuda a comprender la realidad y a anticipar escenarios”, indicó.
Finalmente, destacó el valor de este tipo de encuentros dentro del MBA Executive: “Dirigir no es únicamente gestionar recursos o alcanzar resultados. Dirigir es comprender contextos, interpretar señales y tomar decisiones complejas, y hacerlo además con sentido de la responsabilidad. Por eso sesiones como la de hoy tienen tanto valor”.
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