Un «megatúnel» y una losa en La Florida, la Ronda Norte que Canteli quiere «sí o sí» para Oviedo

La batalla por la Ronda Norte de Oviedo ha entrado en una fase de máxima tensión política tras el descarte definitivo por parte del Principado. El Alcalde, Alfredo Canteli mantiene el pulso asegurando que la infraestructura se ejecutará «sí o sí» con el PP de Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. En este escenario de ruptura total, el equipo de gobierno local se aferra a su propuesta técnica estrella, planteada hace cuatro años: un trazado de 8,5 kilómetros, de los cuales más de cinco kilómetros discurrirían bajo tierra, que busca minimizar el impacto ambiental sobre el Naranco mediante un soterramiento masivo. Una idea que choca frontalmente con la postura del Principado, que la califica de «obsesión faraónica» y ya ni baraja la opción planteada en diciembre de 2021 por el Ministerio de Transportes, con dos túneles más pequeños en Fitoria y junto al Pura Tumás y un largo tramo descubierto junto a la pista finlandesa.

La pieza maestra de la propuesta municipal es la unión de esos dos túneles proyectados inicialmente por el Ministerio en un único «megatúnel» que atravesaría la ladera del Naranco de Fitoria hasta La Florida. Según los detalles técnicos de la propuesta municipal, la vía pasaría a una profundidad de 106 metros bajo tierra a la altura del restaurante Casa Lobato, saliendo a la superficie en la zona de La Florida sin afectar a la pista finlandesa.

Para lograr esta continuidad subterránea el dibujo reivindicado por Canteli incluye una ambiciosa solución urbana para el flanco oeste: la construcción de una gran losa en La Florida. Esta estructura cubriría las conexiones con Las Campas, dejando los enlaces semienterrados y generando una explanada en la superficie que actuaría como zona de expansión y ocio para los vecinos, disimulando el impacto de la carretera con parques y arbolado. Completa el esquema del túnel de La Lloral, de casi dos kilómetros, diseñado específicamente para salvar el Camino de Santiago y el bosque de Monte Alto, totalizando más de cinco kilómetros bajo tierra.

Esta «solución Canteli» surgió en 2022 como respuesta al rechazo municipal de las alternativas que manejaba hasta este momento el Ministerio de Transportes, al que este diario pidió ayer reacciones sobre el anuncio de Alejandro Calvo sin recibir respuesta. El Ayuntamiento ha descartado sistemáticamente estas opciones, especialmente las que plantean el uso de glorietas y tramos a cielo abierto en la falda del monte, por considerarlas una «barrera infranqueable» entre la ciudad y el Naranco. Para el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, las propuestas ministeriales son «sumamente lesivas» y consumen excesivo suelo no urbanizable, sin valorar adecuadamente la protección de los monumentos prerrománicos del Naranco

Frente a la inversión de 226 millones de euros en la que Madrid tasó inicialmente la obra, el Principado ha optado por priorizar actuaciones menores ya ejecutadas o en marcha, como la ampliación de los accesos a Ciudad Naranco desde la glorieta de Luis Oliver, actualmente en obras, o la ya culminada ampliación de Nicolás Soria.

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Sin embargo, Canteli insiste en que estas obras «son parches» que no solucionan el problema de fondo: evitar que el tráfico de la AS-II atraviese el centro urbano. A pesar de que el PSOE local y el gobierno de Adrián Barbón se han «echado atrás» en un proyecto que antes apoyaban, el alcalde fía ahora el futuro de la circunvalación a un cambio de color político en Madrid y el Principado, convencido de que su trazado soterrado es la única vía para que Oviedo no quede «bloqueada» frente a otras capitales de provincia españolas como León, donde se prevé hacer una Ronda Noroeste.