Las multas en Oviedo por no recoger las cacas de perro: desde los 10 hasta los 3.000 euros

Evitar que las aceras estén llenas de cacas de perro. La concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, insistió este jueves en la importancia de cumplir las ordenanzas municipales de Convivencia Ciudadana y de Limpieza de Vías Públicas y Recogidas de Residuos. En este sentido, el edil insiste en la obligación de los propietarios de los animales de recoger los excrementos mediante el uso de bolsas adecuadas y depositarlas posteriormente en las papeleras o contenedores habilitados.

Asimismo, se recuerda que los orines deben ser limpiados utilizando agua, preferentemente con productos neutralizadores, para evitar malos olores y el deterioro del mobiliario urbano, fachadas y zonas ajardinadas. En caso de incumplimiento, el dueño de la mascota se puede enfrentar a una sanción leve -la multa va desde los 10 hasta los 750 euros-, graves -750,01 a 1.500- y muy grave -de 1.500,01 a 3.000 euros-.

La concejalía hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad individual, subrayando que pequeños gestos contribuyen de manera decisiva a mantener una ciudad más limpia, saludable y agradable para todos los vecinos. "No se pretende perseguir a los propietarios de perros que cumplen con sus obligaciones y mantienen una actitud responsable, se trata de estar vigilantes con aquellas personas que realizan una gestión incívica de sus mascotas y con el debido ornato de la vía pública que es de todos. Hemos de decir que la inmensa mayoría actúan correctamente, pero es necesario recordar que el espacio público es de todos y debe mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza y convivencia”.

Tanto el Ayuntamiento como FCC Medio Ambiente han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización ciudadana para fomentar la limpieza urbana, el civismo y la convivencia responsable con mascotas. Bajo el lema “Tu perro lo hace, tú la recoges, la ciudad lo agradece”, la iniciativa busca concienciar a los propietarios de animales sobre la importancia de recoger los excrementos y limpiar los orines en los espacios públicos, al tiempo que pone en valor el comportamiento ejemplar de la mayoría de vecinos que ya cumplen con la normativa municipal.

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Como parte de esta acción, durante tres jornadas se instalará un stand informativo en la plaza de la Escandalera, donde los dueños de mascotas podrán recoger gratuitamente botes para la limpieza de orines y packs de bolsas para excrementos. La campaña se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo y contará también con personal encargado de ofrecer información práctica sobre las normas de convivencia relacionadas con la presencia de animales de compañía en la vía pública y en las zonas verdes de la ciudad.