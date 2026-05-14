Oviedo acogerá el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol en el Calatrava

Oviedo acogerá del 28 al 30 de mayo el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), una cita que reunirá en la ciudad a especialistas médicos de clubes del fútbol profesional español y que contará, además, con la presencia de médicos portugueses. El congreso fue presentado este jueves en el Salón de Plenos Municipal y puede convertirse en el punto de partida para la creación de una futura Asociación Europea de Médicos de Equipos de Fútbol.

Será la primera vez que este curso anual se celebre en Asturias, en un año especialmente simbólico para Oviedo por su condición de Ciudad Europea del Deporte 2026 y por coincidir con el cierre de los actos del centenario del Real Oviedo. La sede elegida será el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se concentrarán tanto las sesiones científicas como la actividad expositiva vinculada al encuentro.

El presidente de AEMEF, Juan Carlos González, destacó que la participación de la Asociación Portuguesa de Médicos de Fútbol abre la puerta a acuerdos comunes entre profesionales que comparten problemas similares en la medicina aplicada al fútbol. Según explicó, esa colaboración puede ser "el eslabón" de una futura asociación europea, y sería "bonito decir" que ese proyecto comenzó en Oviedo durante el trigésimo congreso de AEMEF.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, subrayó durante la presentación que la llegada del congreso reconoce el trabajo que se desarrolla en la ciudad. "En Oviedo se trabaja bien, se trabaja con rigor y se trabaja con compromiso. Esa es una de las razones por las que este evento viene a nuestra ciudad", afirmó. Méndez destacó también que supone "un privilegio tener a lo más destacado de la profesión compartiendo su experiencia con otros profesionales".

También intervino José Manuel Suárez, vicepresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, quien incidió en la importancia de la medicina deportiva para la protección de los jugadores. "La salud de los futbolistas es una preocupación constante para nosotros", señaló, antes de agradecer a AEMEF la elección de Asturias como sede. Suárez remarcó que los trabajos de investigación, comunicación y transmisión de conocimiento que se desarrollan en este tipo de encuentros "redundan en beneficio de nuestros futbolistas y de su salud".

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El curso abordará algunas de las cuestiones centrales en el trabajo diario de los servicios médicos de los clubes, como las lesiones musculares, el "return to play", el fútbol femenino, la nutrición o la fisiología. Entre los ponentes figuran especialistas de referencia como Ramón Balius, Xavier Valle, Nicolás Terrados, Laura Ràfols, Claudio Vázquez o Antonio Maestro, además de otros profesionales nacionales e internacionales.