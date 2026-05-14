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Oviedo anuncia cambios temporales de acceso a La Lila por las obras en Caveda

Las afecciones se producirán los días 19 y 20 de mayo, en horario de 08.00 a 14.00 horas, y obligarán a modificar temporalmente la entrada a la zona mientras se completan los trabajos de mejora urbana

El centro de salud de La Lila.

El centro de salud de La Lila. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo anunció este jueves cortes y cambios provisionales de acceso en La Lila con motivo de la fase final de las obras de pavimentación de la calle Caveda. Las afecciones se producirán los días 19 y 20 de mayo, en horario de 08.00 a 14.00 horas, y obligarán a modificar temporalmente la entrada a la zona mientras se completan los trabajos de mejora urbana.

Durante esas franjas horarias, el acceso tanto al servicio de urgencias del Ambulatorio de La Lila como a los residentes deberá realizarse por un itinerario alternativo habilitado por el Consistorio. El recorrido indicado será Foncalada – Los Avellanos – La Lila, una ruta provisional pensada para garantizar la entrada al entorno mientras permanezcan las restricciones de circulación en Caveda.

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La previsión municipal es que la circulación habitual quede restablecida en la tarde del 20 de mayo, aproximadamente a partir de las 15.00 horas, momento en el que se reabrirá el acceso desde Foncalada y volverá a quedar operativa la parada de taxis de la calle Caveda. El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión ciudadana durante unos trabajos que forman parte de la mejora del entorno urbano.

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