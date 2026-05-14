Oviedo anuncia cambios temporales de acceso a La Lila por las obras en Caveda
Las afecciones se producirán los días 19 y 20 de mayo, en horario de 08.00 a 14.00 horas, y obligarán a modificar temporalmente la entrada a la zona mientras se completan los trabajos de mejora urbana
El Ayuntamiento de Oviedo anunció este jueves cortes y cambios provisionales de acceso en La Lila con motivo de la fase final de las obras de pavimentación de la calle Caveda. Las afecciones se producirán los días 19 y 20 de mayo, en horario de 08.00 a 14.00 horas, y obligarán a modificar temporalmente la entrada a la zona mientras se completan los trabajos de mejora urbana.
Durante esas franjas horarias, el acceso tanto al servicio de urgencias del Ambulatorio de La Lila como a los residentes deberá realizarse por un itinerario alternativo habilitado por el Consistorio. El recorrido indicado será Foncalada – Los Avellanos – La Lila, una ruta provisional pensada para garantizar la entrada al entorno mientras permanezcan las restricciones de circulación en Caveda.
La previsión municipal es que la circulación habitual quede restablecida en la tarde del 20 de mayo, aproximadamente a partir de las 15.00 horas, momento en el que se reabrirá el acceso desde Foncalada y volverá a quedar operativa la parada de taxis de la calle Caveda. El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión ciudadana durante unos trabajos que forman parte de la mejora del entorno urbano.
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