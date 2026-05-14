En Oviedo La Ascensión une tradición, campo y el mejor sabor de los fogones

Oviedo vive desde hoy su fin de semana más esperado. Con el aroma de la menestra de temporada y la carne gobernada ya presente en los fogones de 49 restaurantes del concejo, la ciudad abre hoy de par en par las puertas de su Feria de la Ascensión. Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado , alcanza hoy su plenitud al sumar a la excelencia gastronómica una programación festiva que recupera la esencia más pura del campo. Desde esta mañana, el corazón de la capital se convierte en un mercado vivo. La Plaza de la Catedral, la Plaza Porlier y la calle Eusebio González Abascal acogen el Mercado Agroalimentario, donde los visitantes pueden encontrar desde quesos y sidra hasta productos frescos de la huerta y miel. Por su parte, el Paseo del Bombé se transforma en el epicentro de la artesanía, con exposiciones de cuero, cerámica y forja que mantienen vivos los oficios tradicionales.

Este despliegue etnográfico es el escenario ideal para el Menú de la Ascensión. En un año donde Oviedo brilla como referente tras su capitalidad gastronómica y su apuesta por el «Origen del Camino», la hostelería local demuestra su fortaleza ofreciendo una propuesta inalterable: la menestra, la carne gobernada al estilo de Oviedo y la emblemática tarta de queso con cerezas.

Actuación de gaitas en una edición anterior / Cedidas a LNE

Una fiesta vibrante, de tradición y presente

El programa de este año destaca por su variedad. Mientras los restaurantes de todo el municipio —incluyendo puntos como Brañes o Tudela Veguín— atienden a los comensales, el Parque de Invierno se convierte en zona de ocio con actividades como el «Laser Run» o exhibiciones de Agility. La Ascensión es hoy una fiesta total que une la memoria histórica de 1752 con el presente vibrante de una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura.

Gastromapa para todos

Para disfrutar al máximo de estas jornadas, Otea pone a disposición el Gastromapa en hoteles, oficinas de turismo y en el propio recinto ferial. Toda la información de los establecimientos participantes y su ubicación exacta está accesible en www.otea.es y www.escapadaasturias.com Se recomienda a ovetenses y turistas hacer uso de la reserva previa para garantizar su sitio en una de las citas gastronómicas más potentes del año en Asturias. Organizan Otea y el Ayuntamiento de Oviedo, en una alianza que confirma que el sabor de la tradición es el mejor embajador de nuestra capital.