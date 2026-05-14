Oviedo celebra durante tres días la feria de La Ascensión: así será el homenaje de la ciudad al campo

Con la mirada puesta en el cielo. Oviedo dará inicio hoy a los tres días en los que rinde homenaje al campo. El alcalde, Alfredo Canteli, inaugurará a las once de la mañana la feria de La Ascensión en un acto que tendrá lugar en la calle Eusebio González Abascal. Es por ello que los preparativos se sucedieron a lo largo del mediodía de ayer en el corazón del Oviedo Antiguo. La fuente de la plaza de la Catedral se tiñó de blanco representando la leche de los quesos y ya fue la protagonista de las fotos de visitantes y carbayones. Mientras tanto, los artesanos y productores colocaban los productos en sus puestos. Luis Miguel Álvarez está al frente de Luire Comestibles, una empresa de Gijón que lleva varios años participando en esta cita y que este año venderá sus manjares desde la plaza de Porlier. «Este mercado es el mejor de Asturias por su ambiente y ventas. Hay mucha mentalidad de venir a comprar a las casetas», resaltó. Es por ello que agotaron sus productos. «Hacemos dulces y empanadas. Nuestra producción es artesanal y no podemos hacer más. Lo vendemos todo», resaltó.

Muy cerca de él, Begoña González colocaba las viandas de su empresa Arándanos y Manzanas de Muñó, en Siero. Este es el cuarto año que participa en la feria de La Ascensión y trae auténticas exquisiteces como zumos, mermeladas y deshidratados de arándano y manzanas. «Este siempre es un buen mercado y repetimos cada año. Esperamos en junio empezar la cosecha de los arándanos y tiene muy buena pinta. Esperemos que no nos la estropee una granizada porque se pierde el trabajo de un año».

La feria de La Ascensión. / Irma Collín / LNE

Por su parte, la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, adelantó que los tres días de programación están «pensados para todos los públicos con el objetivo de que tanto ovetenses como visitantes disfruten de este homenaje al mundo rural, a sus gentes, a su trabajo y a su forma de vida que tanto aporta». También resaltó que esta feria es «mucho más que una celebración». «Es un encuentro con nuestros orígenes, con la cultura rural que ha forjado buena parte de nuestra identidad como ciudad y como región. Volvemos a llenar Oviedo de vida, de sabores y de la hospitalidad que nos caracteriza». También resaltó que estos tres días se disfrutan en los restaurantes con las jornadas gastronómicas.

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