Oviedo descubre sus fósiles ocultos en una ruta por el casco antiguo

El Oviedo antiguo esconde bajo los pies una historia de millones de años. Sus calles, plazas y pavimentos conservan fósiles que hablan de mares desaparecidos, cambios climáticos, movimientos de la Tierra y formas de vida que existieron mucho antes de que la ciudad tuviera nombre. Para descubrir ese patrimonio oculto, el Hotel de Asociaciones, en colaboración con el proyecto Ecoempleo del Ayuntamiento de Oviedo, ha abierto las inscripciones para participar en la Ruta de los fósiles, una actividad divulgativa que se celebrará el miércoles 27 de mayo, a partir de las 18.00 horas.

La propuesta consiste en un recorrido guiado por el casco histórico de Oviedo para identificar los restos fósiles presentes en el pavimento y en distintos espacios urbanos. La actividad busca explicar qué es un fósil, cómo se forma y qué información aporta sobre el pasado del planeta, pero también relacionar esos restos naturales con problemas actuales como el cambio climático, el impacto de las explotaciones mineras o la contaminación por plásticos.

El itinerario tendrá una duración aproximada de dos horas y media y comenzará en la calle C. del Peso, 10. Desde allí pasará por lugares como la plaza Corrada del Obispo, Trascorrales, la calle Magdalena, la plaza de la Constitución, Porlier, la Escandalera y el Paseo de los Álamos. En cada parada se abordarán contenidos concretos, desde la tectónica de placas y la formación del paisaje hasta las extinciones masivas, con la observación de fósiles como crinoideos, amonites, gasterópodos, ortocerátidos, corales y bivalvos.

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La organización recuerda que es necesario inscribirse previamente para participar. Las personas interesadas pueden hacerlo a través del teléfono 985 20 13 60, el correo electrónico santullano@cruzroja.es o el WhatsApp 670 034 065. La ruta está abierta a menores acompañados y es petfriendly, por lo que se puede acudir con mascota. Además del paseo, se realizarán varias actividades para reforzar los conocimientos adquiridos.