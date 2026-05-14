Oviedo se viste de estreno para recibir “Tras los pasos de la rubia platino”, el proyecto más ambicioso de Eduardo Castejón

La alfombra estaba servida en Oviedo. La llegada de varios vehículos de alta gama a las inmediaciones del Teatro Filarmónica convirtió la tarde en una escena de película antes incluso de que comenzara la proyección. Del interior descendieron algunos de los protagonistas de Tras los pasos de la rubia platino, el largometraje codirigido por el ovetense Eduardo Castejón y Pepe Ruiz, que eligió la capital asturiana para su gran puesta de largo tras más de dos años de grabaciones y trabajo de montaje.

La presentación dejó además una sorpresa que hasta ahora se había mantenido bajo llave. Castejón confirmó que el proyecto cinematográfico no se limita a una única entrega, sino que nace ya con vocación de saga. Bajo el nombre de “Trilogía Espartana”, el equipo ha rodado de manera simultánea las dos primeras películas, una decisión tomada para conservar continuidad interpretativa y salvar el complicado encaje de agendas de un reparto amplio y con perfiles muy demandados.

La continuación llegará previsiblemente el próximo año y la intención del equipo pasa por iniciar la grabación de la tercera parte antes del arranque del otoño.

El elenco reúne rostros reconocibles para varias generaciones. Entre ellos figuran Zorion Eguileor, conocido por su papel en El Hoyo; Juanjo Artero, popular desde Verano Azul; David Muro; Carlota García y la cantante Tamy Sue. La producción suma además nombres internacionales como el italiano Mary Coian y el francés Frank Saint-Pierre.

Pero si hay un protagonista silencioso en esta producción es Oviedo. La película ha contado con una importante implicación local, con cientos de figurantes de la ciudad participando en distintas secuencias y con varias localizaciones emblemáticas integradas en la trama. Entre ellas destaca el complejo diseñado por Santiago Calatrava, cuyos exteriores aportan, según defendió el propio director, una identidad visual muy marcada al filme.

Castejón explicó que el mayor desafío no estuvo ni en levantar la financiación ni en el desarrollo del libreto, firmado por J.D. Shapiro, sino en la coordinación de todo el engranaje humano. Muchos intérpretes compaginaban el rodaje con otros proyectos en Madrid o Canarias, lo que obligó a una planificación minuciosa para reunir al reparto.

Además del entorno urbano, la producción también explora otros paisajes del Principado, incluyendo secuencias filmadas en escenarios nevados que amplían el imaginario visual de la cinta.

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Con este estreno, Tras los pasos de la rubia platino aspira a convertirse en una de las producciones rodadas en Asturias con mayor proyección reciente. Suspense, guiños al cine clásico y una estética cuidada son algunas de las bazas con las que el equipo quiere conquistar al público este verano, antes de su desembarco en salas el próximo 24 de julio.