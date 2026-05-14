Un paseo por los órganos de Oviedo: el recorrido por cuatro conocidos templos
El recorrido estará guiado por el catedrático de Musicología Ramón Sobrino Sánchez
El festival musicUO desarrollado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo organiza, bajo el título “Visita a los órganos de Vetusta II”, un paseo musical el próximo martes (en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura), 19 de mayo, que comenzará a las 16:45 h en la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano de Oviedo. En vista del éxito obtenido en la pasada edición, desde la dirección del ciclo se ha apostado por un nuevo paseo modificando alguno de los templos del recorrido.
De este modo, tras la Capilla del Seminario se visitará la iglesia de San Isidoro el Real (a la que se accederá a las 17:30 h), la iglesia de San Francisco de Asís, (donde se llegará a las 18:15 h) y la basílica de San Juan el Real, a la que se entrará a las 19:00 h. El paseo finalizará en esta basílica a las 19:25 horas. El catedrático de Musicología -y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA-, Ramón Sobrino Sánchez, será el encargado de guiar la actividad e irá desgranando alguna de las particularidades del patrimonio organológico eclesiástico de Oviedo, complementando sus explicaciones a través de la interpretación de fragmentos de diferentes piezas para evidenciar las distintas características de los instrumentos.
En la actividad, totalmente gratuita y sin necesidad de inscripción, también tomarán parte los organistas titulares de los templos: Lydia Gutiérrez, Elisa García, Saúl Hernández Álamo y Ramón Sobrino Cortizo.
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