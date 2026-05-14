El patrimonio barroco de Oviedo, protagonista de una nueva iniciativa cultural accesible
La iniciativa se enmarca en el proyecto "Accesibilidad Universal a la Cultura" y explica el papel que desempeñaron estas construcciones en la sociedad de la época
La cultura accesible abre este jueves una nueva puerta al patrimonio de Oviedo. APADA Asturias presenta, a las 17.00 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, el vídeo "Los palacios barrocos de Oviedo", una producción adaptada para personas con discapacidad auditiva mediante subtitulado, lengua de signos, versión inglesa y audiodescripción.
La iniciativa se enmarca en el proyecto "Accesibilidad Universal a la Cultura", con el que la asociación busca acercar el patrimonio histórico y artístico asturiano a toda la ciudadanía. En esta ocasión, el audiovisual recorre los principales palacios barrocos de Oviedo, su historia y el papel que desempeñaron en la sociedad de la época.
El nuevo vídeo completa una serie ya difundida por APADA Asturias en su canal de YouTube, @apadaasturias, dedicada a distintos monumentos emblemáticos de Asturias. El objetivo es favorecer la participación de las personas con discapacidad auditiva en actividades sociales, formativas, culturales y de ocio, garantizando el acceso a los contenidos en igualdad de condiciones.
El proyecto cuenta con financiación de la convocatoria de programas de interés general con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades, gestionada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. También recibe el apoyo de Fundación ONCE, el Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración de la Universidad de Oviedo, a través del catedrático de Historia del Arte Vidal de la Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades