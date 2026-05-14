El patrimonio barroco de Oviedo, protagonista de una nueva iniciativa cultural accesible

La cultura accesible abre este jueves una nueva puerta al patrimonio de Oviedo. APADA Asturias presenta, a las 17.00 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, el vídeo "Los palacios barrocos de Oviedo", una producción adaptada para personas con discapacidad auditiva mediante subtitulado, lengua de signos, versión inglesa y audiodescripción.

La iniciativa se enmarca en el proyecto "Accesibilidad Universal a la Cultura", con el que la asociación busca acercar el patrimonio histórico y artístico asturiano a toda la ciudadanía. En esta ocasión, el audiovisual recorre los principales palacios barrocos de Oviedo, su historia y el papel que desempeñaron en la sociedad de la época.

El nuevo vídeo completa una serie ya difundida por APADA Asturias en su canal de YouTube, @apadaasturias, dedicada a distintos monumentos emblemáticos de Asturias. El objetivo es favorecer la participación de las personas con discapacidad auditiva en actividades sociales, formativas, culturales y de ocio, garantizando el acceso a los contenidos en igualdad de condiciones.

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El proyecto cuenta con financiación de la convocatoria de programas de interés general con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades, gestionada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. También recibe el apoyo de Fundación ONCE, el Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración de la Universidad de Oviedo, a través del catedrático de Historia del Arte Vidal de la Madrid.