Un plan de choque estival acometerá obras «de calado» en siete colegios

Oviedo aprovechará el silencio veraniego en las aulas para desplegar un nuevo plan de obras en colegios públicos, con actuaciones «de calado» en siete centros que se sumarán a trabajos ya en marcha en otros equipamientos, como el Colegio de Educación Especial de Latores. Renovación de baños, reparación de fachadas, mejora de cubiertas, adecuación de patios y refuerzo de accesibilidad conforman el núcleo de una batería de intervenciones reclamadas por las direcciones y canalizadas a través de la Concejalía de Educación, en coordinación con Infraestructuras y el área de Edificios y Patrimonio.

El Ayuntamiento aprovecha el largo paréntesis lectivo para intervenir en aquellos puntos donde las obras exigen tiempo y margen. En esta ocasión, el parón será aprovechado para atender necesidades del Buenavista I, La Gesta, Novo Mier, Ventanielles, Fozaneldi, Dolores Medio y Las Campas. En todos ellos se acometerán mejoras planteadas por las propias comunidades educativas y trasladadas al área municipal.

Baños, fachadas y patios

Entre las actuaciones programadas destaca la reforma integral de los servicios higiénicos del colegio Buenavista I, una intervención especialmente esperada. El proyecto contempla la renovación de los baños de Infantil y Primaria, la instalación de nuevos aseos en planta baja y la incorporación de un baño accesible, reforzando así la funcionalidad y adaptación del edificio.

En el Novo Mier se renovarán pavimentos y aparatos sanitarios, una actuación orientada a modernizar espacios sometidos a un uso intensivo durante todo el curso. También habrá intervención en Ventanielles, donde se acometerá la reparación integral de la fachada, una obra necesaria para atajar el desgaste exterior del edificio.

El plan municipal incluye además la revisión y reparación del alero en Fozaneldi, actuación de carácter preventivo para garantizar la conservación del inmueble y en el Dolores Medio se renovará el patio cubierto, uno de los espacios más transitados por el alumnado durante los meses de lluvia y bajas temperaturas. Además, en Las Campas se instalará revestimiento vinílico en aulas, mejorando resistencia, mantenimiento e imagen interior y el Gesta contará con instalación de una línea de vida, un sistema de protección para trabajos en cubierta, además del retejo del edificio principal, actuación orientada a prevenir filtraciones y mejorar la seguridad estructural.

Más allá del calendario estival, el área de Edificios y Patrimonio ha venido desarrollando durante todo el curso diversas actuaciones de mantenimiento en centros urbanos y rurales. En Villafría se actuó en la vivienda del conserje, con retirada de enseres y trabajos de pintura. También se instaló un pasamanos en la escalera de acceso al polideportivo, se reparó una barandilla y se pintaron elementos de cerrajería.

En Las Campas se ejecutaron además trabajos complementarios como la reposición de un ventanal, revisión de herrajes y trasdosado de muros de sótano para mejorar aislamiento térmico y acústico. A ello se suman pintura de aulas y reparación de cargas y techos en porches.

Uno de los focos actuales de actuación se encuentra en Latores.En el centro de Educación Especial se realizaron labores de revisión y limpieza de cubiertas para eliminar goteras y humedades y, en estos momentos, avanzan trabajos de pintura interior, una mejora largamente solicitada por el AMPA y la dirección del centro.

Dentro del contrato municipal de mantenimiento de edificios también se incluyen otras actuaciones representativas como la pintura de fachada del colegio de Educación Infantil de Colloto y trabajos de pintura interior en Jaime Borrás.

Carpintería exterior

Estas intervenciones se suman a la estrategia municipal anunciada en abril, con una inversión superior a 1,4 millones de euros para actuaciones en diez colegios públicos del concejo. Pintura integral, renovación de carpinterías exteriores, mejora de fachadas y reforma de baños forman parte de esa hoja de ruta más amplia para actualizar una red educativa envejecida.

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El Ayuntamiento sostiene además que está asumiendo actuaciones que considera competencia del Principado, especialmente en edificios que superan las cuatro décadas de antigüedad y requieren reformas estructurales, mejoras energéticas o adaptación normativa. n