La Policía detiene al autor de tres robos con violencia en Oviedo, entre ellos en dos hoteles del centro: "O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros"

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo en Oviedo al presunto responsable de tres robos con violencia e intimidación cometidos de forma consecutiva durante la misma madrugada en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el del . El arresto fue practicado por efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana tras un amplio dispositivo de búsqueda.

La intervención tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando los agentes localizaron al sospechoso a la salida de un local de ocio nocturno del centro de la capital asturiana. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida a pie y ofreció una fuerte resistencia antes de ser reducido, provocando lesiones a uno de los policías actuantes. Durante el registro, los agentes encontraron el dinero sustraído oculto en el interior de sus zapatos.

La cadena de asaltos comenzó en el casco antiguo de Oviedo. Según la investigación, el detenido accedió a la recepción de un hotel armado con un cuchillo y amenazó directamente en el abdomen a la empleada para hacerse con un botín de 300 euros. La víctima destacó posteriormente el elevado estado de nerviosismo y alteración que presentaba el asaltante.

Huída en taxi

Horas después, sobre las 07.10 horas, el sospechoso se desplazó a un polígono industrial situado a las afueras de la ciudad, donde intentó atracar a un trabajador que se dirigía a su puesto. Le amenazó de muerte y trató de intimidarle con una piedra, aunque la resistencia de la víctima frustró el robo. El autor huyó entonces en un taxi, momento en el que el trabajador consiguió fotografiarle, una imagen que resultó clave para la investigación policial.

Pese al intento fallido, el detenido regresó poco después al centro urbano y cometió un tercer robo en el hotel España situado en la calle Jovellanos. En esta ocasión logró sustraer 875 euros en efectivo. Según el testimonio de la víctima, el asaltante aseguró ser drogodependiente y, en un gesto insólito, entregó un rosario afirmando que pertenecía a su madre. Según sostiene la Fiscalía del Principado de Asturias, el detenido se dirigió directamente hacia la trabajadora y, sin margen para la duda, la amenazó de forma brutal: le advirtió de que le pegaría “cuatro tiros” si no le entregaba “todo el efectivo” disponible.

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La Policía Nacional destaca que la rápida resolución del caso fue posible gracias a la inmediata denuncia de los hechos y a la precisión de los testimonios aportados por las víctimas. Las descripciones físicas, la vestimenta y la forma de hablar del sospechoso permitieron relacionar los tres robos y acotar rápidamente el operativo de búsqueda. El detenido fue puesto a disposición judicial y el juzgado decretó su ingreso en prisión a petición de la Fiscalía.