El PSOE exige al PP que cumpla con los cesionarios de plazas de garaje en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo exigió este jueves al equipo de gobierno municipal que aclare cuándo cumplirá el compromiso adquirido hace casi un cuarto de siglo con los cesionarios de plazas de garaje municipales, vecinos que firmaron contratos de derecho exclusivo de uso y disfrute en aparcamientos subterráneos de titularidad municipal con la promesa de una futura compraventa. El concejal socialista Jorge García Monsalve ha registrado una batería de preguntas ante la comisión de Economía para reclamar explicaciones y plazos concretos.

La situación afecta a plazas que, en su día, no pudieron ser vendidas por cuestiones legales y fueron cedidas a largo plazo con el compromiso de que el Ayuntamiento culminaría los trámites administrativos y registrales necesarios para su enajenación definitiva. En casos como el aparcamiento de la calle Turina, los contratos datan de 2002 y recogían expresamente esa obligación municipal. "Nunca se hizo", lamentó García Monsalve, que acusa al Consistorio de mantener a numerosos ciudadanos en una prolongada incertidumbre jurídica.

El edil recordó que, durante el mandato de Gabino de Lorenzo, el Ayuntamiento, directamente o a través de sociedades como Gesuosa o Cinturón Verde, construyó o promovió más de 11.000 plazas de aparcamiento en estacionamientos subterráneos, de las que actualmente más de 3.500 siguen sin uso. "En este caso nos preocupa la situación de muchas plazas que, en su día no pudieron ser vendidas a los vecinos y vecinas por cuestiones legales y fueron puestas a disposición mediante contratos de cesión de uso a largo plazo con la promesa de que la enajenación se tramitaría en cuanto fuese posible", explicó el concejal socialista.

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Los socialistas preguntan ahora al gobierno local si piensa cumplir la cláusula segunda de esos contratos y proceder a la venta de las plazas, así como qué calendario maneja para regularizar la situación. "Estamos hablando de vecinos y vecinas que llevan casi 25 años esperando a que el Ayuntamiento cumpla aquello a lo que se comprometió por contrato. Lo mínimo que merecen es una respuesta clara y un calendario concreto", subrayó García Monsalve.