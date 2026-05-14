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Vox Oviedo arremete contra el PP por incluir a Lalachus en el Festival Internacional del Humor

La formación sostiene que la participación de la artista, a la que vincula con burlas a símbolos religiosos durante campañas de RTVE, supone una nueva cesión del gobierno local a la izquierda cultural

Lalachus

Lalachus / TVE

Pelayo Méndez

Oviedo

Vox Oviedo acusó este jueves al Partido Popular de Alfredo Canteli de "blanquear los ataques a la religión católica" tras conocerse la presencia de la humorista Lalachus en el Festival Internacional del Humor (HIFU), una cita que se celebrará en Oviedo del 12 al 21 de junio con colaboración municipal. La formación sostiene que la participación de la artista, a la que vincula con burlas a símbolos religiosos durante campañas de RTVE, supone una nueva cesión del gobierno local a la izquierda cultural.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, afirmó que "el problema ya no es únicamente que desde determinados sectores de la izquierda se ridiculicen símbolos profundamente respetados por millones de españoles, sino que el Partido Popular haya decidido asumirlo con total normalidad y darles incluso altavoz y legitimidad institucional". A su juicio, resulta "absolutamente intolerable" que el PP "continúe normalizando ataques a la religión católica" mientras se presenta como defensor de las tradiciones ovetenses.

"Lo más grave es la doble vara de medir y la cobardía política del Partido Popular. Han comprado por completo el marco ideológico de la izquierda y prefieren callar antes que defender con firmeza las tradiciones que nos unen y que forman parte de nuestra historia e identidad", señaló la portavoz, que reprochó al PP su actitud ante cuestiones vinculadas a la Semana Santa, las raíces cristianas y la identidad cultural de Oviedo.

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La formación anunció que seguirá denunciando lo que califica como "la degradación cultural y el ataque constante a las tradiciones y creencias de millones de españoles", así como "la complicidad de quienes, por miedo o cálculo político, prefieren mirar hacia otro lado". Vox concluyó diciendo que los ovetenses "tienen derecho a saber qué tipo de Partido Popular gobierna esta ciudad: un PP incapaz de plantar cara a la izquierda cultural, acomplejado y dispuesto a blanquear cualquier provocación".

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