Más de 400 participantes consolidan los concursos artísticos de los Amigos del Bellas Artes de Asturias

La sexta edición de los Concursos Artísticos para Escolares, Jóvenes y Familias organizados por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias volvió a confirmar este viernes el crecimiento de una iniciativa que se ha consolidado como una de las principales citas culturales y educativas del calendario asturiano. El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogió la entrega de premios en un acto que reunió a alumnado, familias, docentes y representantes de la comunidad educativa.

En la convocatoria de este año se presentaron 281 trabajos realizados por más de 400 participantes, procedentes de 15 centros escolares asturianos, además de propuestas elaboradas por ocho familias dentro de la categoría específica dedicada a memes inspirados en obras del museo.

Las cifras reflejan la evolución de un certamen que no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2020. En sus seis ediciones suma ya 1.800 trabajos y 2.400 participantes llegados de distintos puntos de Asturias, unos datos que avalan el alcance de un proyecto nacido con el objetivo de acercar el museo a nuevos públicos y fomentar la creatividad vinculada al patrimonio artístico regional.

El jurado, integrado por Carlos Osoro, Eduardo Sánchez, Juan Cueto, Ana del Puente, Sara Moro, Sabina Rodríguez Vega y Alfonso Martínez, presidente de la asociación organizadora, evaluó las obras presentadas en las distintas categorías. Los participantes debían inspirarse en cualquiera de las piezas expuestas en el Museo de Bellas Artes de Asturias, incluyendo también las 126 obras seleccionadas por la institución para su guía oficial y disponibles en formato digital.

Los concursos abarcan diferentes modalidades dirigidas a escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como a jóvenes artistas de entre 10 y 20 años y a familias. Entre las propuestas admitidas hubo trabajos de pintura, fotografía, collage, diseño gráfico, vídeo, animación y creaciones digitales, además de la ya habitual categoría de memes.

Las obras premiadas iniciarán ahora un recorrido expositivo por distintos espacios de Asturias gracias al patrocinio de El Corte Inglés. Podrán visitarse del 21 al 30 de mayo en Oviedo, del 4 al 13 de junio en Avilés y del 18 al 27 de junio en Gijón, además de exhibirse también en el propio Museo de Bellas Artes de Asturias.

En esta edición participaron centros educativos de Oviedo, Siero, Avilés, Ibias, Boal, Luarca, Villaviciosa y Colunga, entre ellos Amor de Dios, Buenavista II, La Ería, Pando, Meres, Palacio de Granda, Escultor Juan de Villanueva, Río Nora, Juan Pablo II, Nuestra Señora del Buen Consejo, Aurelio Menéndez, Carmen y Severo Ochoa, Víctor García de la Concha y Luces.

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La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, creada en 2019 y que ya supera el millar de socios, mantiene así una de sus líneas de trabajo más visibles: impulsar la participación directa de escolares y familias en la vida del museo y reforzar el vínculo entre educación, creación artística y patrimonio.