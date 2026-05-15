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Alfredo Canteli sobre la continuidad de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid: "Creo que llegó el momento del relevo"

El Alcalde de Oviedo considera al líder del club blanco como el "mejor presidente de la historia", pero "algo está fallando y se debe de dar el paso a nuevas personas"

En primera fila, por la derecha, Marcelino Marcos; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la vicepresidenta Gimena Llamedo, en el Tartiere, durante el partido Oviedo-Real Madrid

En primera fila, por la derecha, Marcelino Marcos; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la vicepresidenta Gimena Llamedo, en el Tartiere, durante el partido Oviedo-Real Madrid

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Alcalde, Alfredo Canteli, pide un nuevo presidente para el Real Madrid. "El club blanco merece un relevo, algo está fallando y creo que se debe de dar paso a nuevas personas". Así lo transmitió, a preguntas de los periodistas, durante la inauguración de la feria de La Ascensión. El primer edil considera que Florentino Pérez es"el mejor presidente de la historia" y su gestión quedará para siempre marcada en la historia. Sin embargo, considera que "los ciclos mandan y soy una persona de resultados". "Los títulos mandan y ahí están, pero yo creo que llegó el momento de un cambio".

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No fue el único tema futbolístico que trató. También evaluó la situación del Real Oviedo confirmado su descenso a Segunda División. Canteli considera que fue "una temporada aciaga en la que se cometieron muchos errores" y los resultados reflejan esta mala situación. "La situación final es que estamos otra vez en Segunda y creo que muchos jugadores se marcharán. Igual que vinieron, se irán. Deseo lo mejor para el equipo, que sé muy importante y soy egoísta porque quiero lo mejor para la ciudad y tener un equipo de primera es muy importante".

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Otro de los asuntos de actualidad sobre los que fue preguntado es sobre la polémica del viaje de Isabel Ayuso a México. A pesar de que no quiso entrar a valorar las declaraciones de que las inversiones que hace un empresario en Asturias "equivale a lo que se toma tres días en Madrid", considera que es una "grandísima presidenta que saca mayoría absoluta y hay que protegerla y ayudarla para que sige en esta línea". "Es una de las personas que hay que apoyar a muerte".

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