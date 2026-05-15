Arantza Portabales descubre el lado más oscuro de Loeiro en el teatro Campoamor de Oviedo

Arantza Portabales regresó ayer a Oviedo con la segunda entrega de la serie «Los Crímenes de Loeiro», «Asesinato en el molino del cura», una novela que presentó en el Salón de Té del teatro Campoamor dentro del ciclo Las Tertulias del Campoamor, en conversación con el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Chus Neira. La escritora gallega defendió ante los lectores una historia que, según reconoció, es la más oscura de cuantas ha situado hasta ahora en ese territorio literario inspirado en Loira, el pueblo de su infancia.

La autora explicó que la novela arranca de una violencia enterrada durante décadas y que, más allá del mecanismo criminal, habla de la violencia machista y de otra forma de violencia colectiva: la que puede ejercer toda una sociedad cuando se deja arrastrar por el miedo, la presión, el qué dirán y el silencio. En esa línea, Portabales ha definido la obra en otras entrevistas como su novela negra «más madura» y también «más oscura», una intriga que se mueve entre 1984 y el presente y que indaga en la memoria, la culpa y los silencios cómplices.

Portabales contó también la particular relación que mantienen en Loira con este universo de ficción. Lejos de incomodarse por verse reflejados en Loeiro, dijo, muchos vecinos disfrutan con los libros e incluso hay quien aspira a aparecer en sus páginas. Ese juego entre realidad sentimental y ficción negra es una de las claves de una serie que transforma el paisaje familiar de la autora en un escenario de secretos, rumores y crímenes. La propia escritora ha señalado que no busca justificar el crimen, sino que el lector entienda por qué ocurre.

La autora avanzó además que habrá una tercera entrega de Los Crímenes de Loeiro. Después, publicará una novela más intimista que, según reveló, en realidad ya está escrita. También confirmó que hay dos proyectos de adaptación cinematográfica en marcha, aunque prefirió no dar más pistas. El encuentro cerró así una presentación marcada por el misterio, pero también por la reflexión sobre cómo una comunidad puede proteger sus secretos hasta convertirlos en condena.

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«Asesinato en el molino del cura» es también, explicó ,un homenaje confeso homenaje a la estructura clásica de misterio de la literatura inglesa, pero trasladado a su Loeiro. «La señorita Marple decía que la naturaleza humana es mucho más o menos igual en cualquier parte, y, por supuesto, uno tiene oportunidades para observarla más de cerca en un pueblo; pues bien, eso es lo que sucede en lo más profundo de la Galicia rural».