El Ayuntamiento de Oviedo y FCC lanzan una campaña de civismo para mantener la ciudad limpia: acude a la Escandalera con tu mascota y llévate gratis un kit de limpieza

Oviedo tiene nuevo lema para sus calles y parques: "Tu perro lo hace, tú la recoges, la ciudad lo agradece". Así de claro, así de sencillo y así de necesario. El Ayuntamiento de Oviedo y FCC, empresa de referencia en servicios de limpieza urbana, han unido fuerzas para poner en marcha una campaña de concienciación sobre la importancia del civismo y el cumplimiento de la normativa municipal en materia de tenencia responsable de animales de compañía, dirigida a todos los propietarios de animales de compañía de la ciudad.

Una iniciativa positiva, cercana y práctica, que no viene a señalar, sino a sumar. Porque la mayoría de los ovetenses ya actúan de forma responsable con sus mascotas, y esta campaña quiere reconocerlo, reforzarlo y animar a quienes aún no lo hacen a dar ese pequeño pero importante paso.

Esta acción forma parte del compromiso compartido entre el Consistorio y FCC por mejorar la calidad de vida en Oviedo y contribuir a una convivencia más respetuosa entre vecinos, tanto propietarios de mascotas como quienes no lo son. La suciedad generada por los excrementos de animales en aceras, parques y zonas comunes es una de las principales quejas ciudadanas relacionadas con el espacio público, por lo que la campaña pretende dar una respuesta directa y práctica a esta realidad.

¡Ven a la Plaza de la Escandalera y llévate tu kit gratuito!

Durante tres días, un stand informativo instalado en uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de Oviedo será el epicentro de la campaña. El equipo estará allí para informarte, atenderte y entregarte de forma totalmente gratuita material de limpieza para los paseos con tu mascota. Eso sí, deberás acudir con ella.

Horarios Lugar: Plaza de la Escandalera de Oviedo. Días: •Viernes 15 de mayo de 2026 de 16:00 a 20:00 horas. •Sábado 16 de mayo de 2026 de 16:00 a 20:00 horas. •Domingo 17 de mayo de 2026 de 11:00 a 15:00 horas.

¿Qué encontrarás en el stand?

Todos los propietarios de mascotas que se acerquen recibirán gratuitamente:

–Botes para la limpieza de orines, una solución práctica y eficaz para eliminar los restos del paseo diario de tu mascota.

–Packs de bolsas para la recogida de excrementos, para que nunca te pillen desprevenido.

Además, el equipo de la campaña estará disponible para informarte de forma cercana y sin formalismos sobre la normativa municipal vigente en materia de convivencia con animales de compañía en espacios públicos.

La normativa municipal del Ayuntamiento de Oviedo obliga a los propietarios de animales de compañía a recoger de inmediato los excrementos que sus mascotas depositen en la vía pública, parques y zonas comunes, así como a limpiar los orines en superficies verticales. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas. La campaña, no obstante, pone el acento en el aspecto preventivo y educativo, apelando a la responsabilidad y al civismo de los ciudadanos.

Recoger los excrementos de tu mascota es un gesto pequeño con un impacto enorme. Es respeto hacia los niños que juegan en los parques, hacia las personas mayores que pasean por las aceras, hacia los vecinos que disfrutan de los espacios comunes cada día. Es, en definitiva, querer a Oviedo tanto como Oviedo te quiere a ti.

El Ayuntamiento de Oviedo y FCC animan a todos los ciudadanos, especialmente a los propietarios de mascotas, a acercarse al stand durante los días habilitados y a sumarse a una ciudad más limpia, respetuosa y sostenible para todos.