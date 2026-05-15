Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
La firma madrileña Provenue presenta la única oferta en el concurso para promover hasta 25 grandes eventos no deportivos al año en el pabellón
Paso decisivo para que Oviedo se incorpore al circuito nacional de grandes conciertos. La firma madrileña Provenue, impulsora del Movistar Arena (antiguo Wizink Center) de Madrid y única candidata presentada al concurso municipal, se perfila como futura adjudicataria del contrato para organizar conciertos y eventos no deportivos en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana, una concesión estratégica con la que el Ayuntamiento busca incorporar la ciudad al circuito nacional de grandes espectáculos. «Cumplimos con el compromiso de convertir el Palacio en un equipamiento capaz de albergar grandes competiciones y eventos musicales, culturales y de ocio de primer nivel», destacó el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta.
La Mesa de Contratación municipal abrió este jueves el sobre con la única oferta registrada para hacerse con una concesión que permitirá programar hasta 25 grandes eventos al año en el renovado recinto diseñado por Ildefonso Sánchez del Río. El objetivo del gobierno local es que el pabellón, reinaugurado tras una inversión de 26 millones de euros, amplíe su actividad más allá del deporte y pueda acoger conciertos de referencia a partir del próximo otoño.
Provenue cuenta con una amplia experiencia en la gestión de grandes espacios para eventos. Además del Movistar Arena, la empresa explota otros recintos como el Enjoy Multiusos de Salamanca, el Live Sur Stadium de Sevilla y varias plazas de toros en Granada, Alicante, Jerez y Ciudad Real, programando decenas de eventos cada año y movilizando a cientos de miles de asistentes.
La estructura accionarial de Provenue está vinculada al personal ejecutivo de Impulsa, sociedad gestora del Movistar Arena, lo que, según la compañía, permite mantener los ámbitos de decisión en entornos cercanos y abiertos a nuevas fórmulas de partenariado y colaboración. El equipo de Impulsa atesora la experiencia operativa que ha situado al recinto madrileño entre los más destacados del mundo por volumen de asistencia y número de eventos.
El proceso llega después de que el primer concurso quedase desierto y de que el Ayuntamiento corrigiese las condiciones económicas para facilitar la concurrencia. En esta nueva licitación, la UTE formada por Copaspeso SL y Trijon Fest, S. L. fue excluida al no acreditar su solvencia técnica en los términos exigidos por los pliegos.
Barras
Provenue ya había resultado adjudicataria del contrato para explotar las barras del Palacio durante los eventos deportivos por 30.855 euros y ahora tiene vía libre para asumir la organización de conciertos. «El nivel de experiencia de los licitadores es el mayor garante para que Oviedo pueda incorporarse al fin a los circuitos de grandes espectáculos», subrayó Cuesta. Esta concesión tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prórroga por otros dos, y contempla un mínimo de quince eventos anuales, ampliables a 25 en función de la demanda. El Ayuntamiento confía en cerrar la adjudicación en semanas para comenzar cuanto antes una programación musical estable. La operación permitirá reforzar la oferta cultural y atraer visitantes con impacto económico en hostelería, comercio y turismo regional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades