Carlos Coronas le pone nuevo corazón al Bellas Artes con dos piezas de la serie "Lampyridae"

Cuando Carlos Coronas desarrolló, hace ahora diez años, su serie "Lampyridae" –esas estructuras geométricas de tubos fluorescentes de colores con una maraña de cables en su interior– tuvo muy presentes a las luciérnagas y la forma en que esos lampíridos utilizan la luz como atracción sexual. Dos de esas piezas cuelgan ahora en el interior del palacio de Velarde, suspendidas en el aire del patio barroco, como detenidas en plena ascensión. Completan la reforma del acceso al Museo de Bellas Artes de Asturias por la calle Santa Ana, y desde fuera, desde el primer piso, desde el hall, ofrecen al visitante un atractivo nuevo, un latido contemporáneo al compás de la latencia de sus ciclos de luz, programados al ritmo de la respiración humana. Un nueva bienvenida.

Laura Baños, conservadora del Museo de Bellas Artes de Asturias, confirma que en la elección de las dos "Lampyiridae", la número 14 que ya había sido cedida en depósito y la número 19, incorporada ahora, se sumó, a la idea de la renovación del espacio de acceso al museo, la voluntad de representar allí a los artistas asturianos y lo contemporáneo. La escultura viene a ser, pues, una declaración de intenciones que avanza al usuario, desde antes de cruzar la puerta, que aquí va a encontrar arte que va del siglo XIV al XXI. "Este es el corazón histórico del museo", detalla Baños, "el centro simbólico de la institución, y todos pensamos que esta pieza, por su potencia visual, por su capacidad de ruptura con un espacio del siglo XVIII, era radicalmente actual; nos gustaba esa confrontación y suma, además, una serie de connotaciones industriales, tecnológicas, aunque con reminiscencias orgánicas, que no dejan de ser símbolos de lo que este museo es, con pintura pero también con artes industriales, con papel, con instalaciones".

El artista avilesino, por más que contemple con diez años de distancia la producción de esta obra, está satisfecho con el resultado. Son piezas que han viajado por todo el mundo: de Avilés, Mieres, León, Manresa o Madrid a Malta o México. "Con la anterior dirección habíamos buscado cuál era el lugar ideal para presentar la obra, y creo que este es perfecto. Hemos puesto dos, siempre me gusta conjuntarlas, que dialoguen entre ellas y de alguna forma se vinculen, como en una simbiosis, de tal manera que no sepas si es una, dos piezas, o un conjunto". Además, está el diálogo con el espacio, tan sobrecogedor. "Siempre me gusta jugar con estos ámbitos arquitectónicos, con las columnas, las paredes, la altura. Me interesa cómo estas piezas tienen esa capacidad de expansión a través de la luz y el color para transformar el espacio sensorialmente".

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Las "Lampyridae" de Carlos Coronas llenan ya el espacio suspendido del patio del palacio de Velarde. Bajo ellas, el patio remozado con sus nuevas tonalidades verdes está listo para acoger todo tipo de actividades, como pretende el museo en esta nueva andadura. Los primeros visitantes llegan ahora a la llamada del neón y los intermitentes baños de luz, que en las plantas superiores dialogan con los retablos y tablas renacentistas. Se quedan sorprendidos, le hacen fotos. Un atractivo nuevo punto de encuentro, como "Puppy", el perrito floral de Koons a la entrada del Guggenheim. "Bueno, espero que con algo más de consistencia", ironiza Coronas.