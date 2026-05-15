El Desfile Folclórico de la Ascensión provocará cambios en el transporte urbano de Oviedo
El servicio municipal ha previsto paradas alternativas para las líneas afectadas, con el objetivo de mantener la conexión con los barrios mientras dure el desfile
El transporte urbano de Oviedo modificará este sábado, 16 de mayo, parte de sus recorridos por el centro de la ciudad con motivo del Desfile Folclórico de las Fiestas de La Ascensión. Los cambios comenzarán a aplicarse a partir de las 16.30 horas, coincidiendo con los cortes de tráfico previstos en la zona centro, y se mantendrán hasta que la Policía Local autorice la recuperación de los itinerarios habituales.
Las alteraciones afectarán principalmente a las paradas del entorno de Independencia, Uría, Marqués de Santa Cruz, Foncalada, Toreno, Campomanes, González Besada, Calvo Sotelo, Cervantes, General Elorza y la calle Asturias, entre otras. El servicio municipal ha previsto paradas alternativas para las líneas afectadas, con el objetivo de mantener la conexión con los barrios mientras dure el desfile.
Entre las líneas con desvíos figuran la A, B, C, D, E, G, H, J y L, en distintos sentidos de circulación. Así, varios recorridos hacia Llamaquique, Olivares, Lugones, Facultades, Parque Principado, La Monxina, Montecerrao, San Claudio, Otero, Entrepeñas o San Andrés verán modificadas sus paradas habituales durante la tarde. También se habilitarán alternativas en puntos como Renfe, Salesas, General Elorza, calle Asturias o Martínez Marina, según el sentido de cada línea.
Por el contrario, las líneas F, K, M y O no sufrirán cambios, según la información facilitada por el servicio de transporte urbano. El Ayuntamiento recomienda a los usuarios consultar las paradas alternativas antes de desplazarse y prever más tiempo del habitual, especialmente en los trayectos que atraviesen el centro de Oviedo durante la celebración del desfile.
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