Elías García Fuentes seduce con la belleza de sus "Huellas" en la sala de la Universidad
El artista presentó, arropado por la comunidad artística, el resultado del trabajo de los últimos años en más de medio centenar de obras
La belleza de unos paisajes posibles, a medio camino entre la fotografía aéra y la abstracción, dominados por una paleta cromática muy determinada, donde el cauce de los ríos se confunde con la disolución de la pintura, absorbió ayer al público, con una nutrida representación de la comunidad artística, en la inauguración de "huellas, in memoriam", de Elías García Fuentes, en la sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.
Más de medio centenar de obras, que toman como punto de partida la fotografía aérea de lugares concretos del mundo, se reparten por la sala formando un conjunto que impresionó por la calidad del resultado final y la belleza de estos paisajes tal y como los presenta Elías García Fuentes. El "in memoriam", una referencia directa a su padre, Elías García Benavides, fallecido el verano pasado, se vio reflejado también en algunas de las obras, aquellas que por el encuadre o el tratamiento ofrecían un mayor grado de abstracción.
La forma de llegar a estos resultados, confesó el artista, no es aquí lo importante. A Elías García Fuentes no le interesa tanto hablar de los procedimientos fotográficos, de cómo se vierte al lienzo o el tipo de intervención digital o artesanal sobre las obras, como del resultado final y de los sentimientos que su visión proporciona en el espectador.
La vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, introdujo a los visitantes con la mención al interés del artista "por la naturaleza y por geografías lejanas". Mateo se detuvo en el significado de esas "huellas" con las que se ha titulado la muestra, "señal que deja un ser humano o un animal al pisar una superficie o rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo, pero también impresión profunda y duradera", explicó citando el diccionario. Efectivamente, concluyó, la exposición da cuenta "de los vestigios de la actividad humana, geológica, o de fenómenos naturales en el paisaje con impactante expresividad". Y por otro provocará ese efecto duradero, aventuró, en todos los que visiten la muestra. Hasta el 14 de junio en el Edificio Histórico de la Universidad.
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